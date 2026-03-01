„Történelmi órák ezek a Közel-Keleten” – lát esélyt a politikai fordulatra Iránban a bajor miniszterelnök

Markus Söder bajor miniszterelnök szerint az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni összehangolt támadásai lehetőséget teremtenek alapvető politikai változásokra az iszlám köztársaságban.

„Történelmi órák ezek a Közel-Keleten: az Egyesült Államok és Izrael határozott fellépése végre lehetővé teszi a régóta várt változást Iránban” – írta a német Keresztényszocialista Unió (CSU) elnöke az X közösségi platformon. Hozzátette, hogy az elmúlt évtizedek „kegyetlen terrorrezsimje” után most esély nyílik a szabadságra és az emberi jogok érvényesülésére.

Söder szerint támogatni kell az iráni nép önrendelkezési törekvéseit, és felszólította az iszlamista vezetést, hogy „tegye szabaddá az utat”.

A bajor kormányfő úgy fogalmazott:

az iráni rezsim „önkényes támadásainak” az Öböl menti államok ellen azonnal véget kell vetni, és Irán „túl hosszú ideje destabilizálja brutális erőszakkal” a Közel-Keletet.

Bejegyzésében „demokratikus újrakezdést és új emberséget” sürgetett.

Szombat hajnalban az Egyesült Államok és Izrael összehangolt lég- és rakétacsapásokat indított iráni célpontok ellen. A támadásokban életét vesztette az ország vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei. Teherán válaszul rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre Izrael, valamint az Öböl térségében található amerikai katonai célpontok ellen.

Kiemelt kép: Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) bajoroszági testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke érkezik a CDU/CSU és a Szociáldemokrata Párt (SDP) koalíciós egyeztetésére Berlinben 2025. február 28-án (Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke)