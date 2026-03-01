Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Több tucat járatot töröltek a közel-keleti helyzet miatt – közölte a Budapest Airport

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.03.01. 16:54

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Vasárnap 28 járatot töröltek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a közel-keleti helyzet miatt, egyes járatok státusza egy napon belül is változhat – tudatta a Budapest Airport közleményben az MTI-vel.

A közel-keleti helyzet érinti a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és az ide érkező járatokat. Vasárnap 28 járatot töröltek Tel-Aviv, Dubaj, Abu-Dzabi, Doha és Ammán desztinációval.

„A járatstátuszok nap folyamán folyamatosan változhatnak. Javasoljuk utasainknak, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak légitársaságuknál és a konzuli szolgálatoknál, valamint kövessék a Budapest Airport járatinformációs felületeit” – áll a Budapest Airport közleményében.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Utasok a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2024. július 19-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Budapest AirportFerihegylégi közlekedés Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrepülőtér

Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast

Ajánljuk még

 