Több tucat járatot töröltek a közel-keleti helyzet miatt – közölte a Budapest Airport

A közel-keleti helyzet érinti a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és az ide érkező járatokat. Vasárnap 28 járatot töröltek Tel-Aviv, Dubaj, Abu-Dzabi, Doha és Ammán desztinációval. „A járatstátuszok nap folyamán folyamatosan változhatnak. Javasoljuk utasainknak, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak légitársaságuknál és a konzuli szolgálatoknál, valamint kövessék a Budapest Airport járatinformációs felületeit” – áll a Budapest Airport közleményében. Kapcsolódó tartalom Megerősítik a Paksi Atomerőmű és számos más kritikus energetikai létesítmény védelmét – jelentette be a honvédelmi miniszter Fölállt az egyeztető törzs, melynek feladata biztosítani nem csak Paks, hanem számos más helyszín megerősítését is. Kiemelt kép: Utasok a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2024. július 19-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)