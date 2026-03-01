Több tucat járatot töröltek a közel-keleti helyzet miatt – közölte a Budapest Airport

A közel-keleti helyzet érinti a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és az ide érkező járatokat. Vasárnap 28 járatot töröltek Tel-Aviv, Dubaj, Abu-Dzabi, Doha és Ammán desztinációval.
„A járatstátuszok nap folyamán folyamatosan változhatnak. Javasoljuk utasainknak, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak légitársaságuknál és a konzuli szolgálatoknál, valamint kövessék a Budapest Airport járatinformációs felületeit” – áll a Budapest Airport közleményében.
Kiemelt kép: Utasok a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2024. július 19-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)