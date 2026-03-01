Műsorújság
Terrortámadás Amerikában: „Allah tulajdona” felirattal és az iráni rezsim zászlajával ellátott pólóban lőtt le három embert egy férfi Texasban

Szerző: hirado.hu
2026.03.01. 22:15

| Szerző: hirado.hu
Hárman meghaltak és tizennégyen sebesültek egy Teherán által inspirált, vasárnapi lövöldözéses támadásban Austinban, Texasban. Az AP News információi szerint a lövöldöző az iráni rezsim zászlajával és az Allah felirattal ellátott ruhát viselt. Az FBI terrorcselekményként nyomoz az ügyben.

A lövöldözés egy nappal azután történt, hogy Izrael és az Egyesült Államok támadást indított Irán ellen, amelyben meghalt Ali Hamenei ajatollah.

A vasárnap kora reggel egy texasi bárban két embert megölő és 14 másikat megsebesítő tömeggyilkost az 53 éves Ndiaga Diagne-ként azonosították – írja az Associated Press.

A nyomozásról tájékoztatást adó több forrás szerint Diagne Szenegálból származott. Az egyik forrás az Associated Pressnek elmondta, hogy Diagne 2006-ban érkezett az Egyesült Államokba és idővel megszerezte az amerikai állampolgárságot.

A rendőrség tájékoztatása szerint az austini rendőrök lelőtték a fegyverest, aki pisztolyt és puskát is használt a támadáshoz.

A gyanúsított többször elhaladt a bár előtt, majd megállt és autójának ablakán keresztül pisztollyal lőtt az udvaron és a bár előtt álló emberekre.

A fegyveres ezután leparkolta a járművet, kiszállt egy puskával és lövöldözni kezdett a környéken sétáló emberekre, mire a kereszteződéshez siető rendőrök lelőtték – közölte Lisa Davis, az austini rendőrség vezetője.

