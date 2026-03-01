Terrortámadás Amerikában: „Allah tulajdona” felirattal és az iráni rezsim zászlajával ellátott pólóban lőtt le három embert egy férfi Texasban

Hárman meghaltak és tizennégyen sebesültek egy Teherán által inspirált, vasárnapi lövöldözéses támadásban Austinban, Texasban. Az AP News információi szerint a lövöldöző az iráni rezsim zászlajával és az Allah felirattal ellátott ruhát viselt. Az FBI terrorcselekményként nyomoz az ügyben.

A lövöldözés egy nappal azután történt, hogy Izrael és az Egyesült Államok támadást indított Irán ellen, amelyben meghalt Ali Hamenei ajatollah.

A vasárnap kora reggel egy texasi bárban két embert megölő és 14 másikat megsebesítő tömeggyilkost az 53 éves Ndiaga Diagne-ként azonosították – írja az Associated Press.

BREAKING: 3 killed and 14 wounded in potential Tehran-inspired shooting attack in Austin, Texas. The FBI is investigating it as a terror attack and sources tell Fox News that the shooter wore clothing with an Iranian regime flag and the word “Allah” on it pic.twitter.com/z2cTJ8pIPv — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

A nyomozásról tájékoztatást adó több forrás szerint Diagne Szenegálból származott. Az egyik forrás az Associated Pressnek elmondta, hogy Diagne 2006-ban érkezett az Egyesült Államokba és idővel megszerezte az amerikai állampolgárságot.

A rendőrség tájékoztatása szerint az austini rendőrök lelőtték a fegyverest, aki pisztolyt és puskát is használt a támadáshoz.

A gyanúsított többször elhaladt a bár előtt, majd megállt és autójának ablakán keresztül pisztollyal lőtt az udvaron és a bár előtt álló emberekre.

A fegyveres ezután leparkolta a járművet, kiszállt egy puskával és lövöldözni kezdett a környéken sétáló emberekre, mire a kereszteződéshez siető rendőrök lelőtték – közölte Lisa Davis, az austini rendőrség vezetője.

Kiemelt kép forrása: X.com