Támadás érte azt az amerikai bázist, ahol magyar katonák teljesítenek szolgálatot Irakban

Dróntámadás érte az iraki Kurdisztán székhelyén, Erbílben üzemelő amerikai bázis egyik lőszerraktárát vasárnap – közölte a Clash Report hírportál az X-en.

Az erbíli repülőtér légvédelme a legtöbb eszközt lelőtte.

A támaszponton, ahol magyar katonák is állomásoznak, robbanásokat és hatalmas tüzet is lehetett látni az ott készült és a török sajtóban közzé tett felvételeken.

Iranian drone strike hit an ammunition warehouse at a U.S. base in Erbil, in Iraq. Secondary explosions and a large fire were observed at the scene. pic.twitter.com/dFufLxejc4 — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

A támadás elkövetőjeként az Irán-barát Szaraja Avlíja ad-Dam nevű iraki síita milícia jelentkezett – közölte a Rudav kurd hírtelevízió.

A milícia bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indít az Irakban működő amerikai katonai létesítmények ellen. A Rudav szerint

a szélsőségesek a támadást amiatti megtorlásul indították, hogy Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapásokban.

A milícia állítólag drónokat és „új típusú rakétákat” vetett be a repülőtér ellen, amelynek légvédelme a legtöbb harceszközt le tudta lőni.

A Hava sosyal medya polgári légi közlekedéssel foglalkozó honlap szerint a robbanások az erbíli repülőtér katonai célokra elkülönített részén történtek.

