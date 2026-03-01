Szijjártó Péter: Zelenszkij hazudik, az ukrán üzemeltető vállalat folyamatosan arról tájékoztat, hogy a Barátság vezeték fizikailag készen áll a szállításra

Az ukránoknak azonnal meg kell indítaniuk a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, mert a tengeri szállítások az eddigieknél jóval kiszámíthatatlanabbá válnak – mondta a külgazdasági és külügyminiszter a közel-keleti háborúra utalva a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Szijjártó Péter emlékeztetett rá, Magyarország olajellátásának teljes biztonságát egy nagy szárazföldi vezeték és egy kiegészítő „tengeri” vezeték jelenti, egyúttal megengedhetetlennek, botrányosnak nevezte, hogy az ukránok jelenleg blokkolják a szárazföldi fővezeték működését.

„Ha a Barátság kőolajvezetéken az ukránok tovább szórakoznak, akkor egy dupla bűnt követnek el Magyarországgal szemben, ez egy minősíthetetlen rosszindulat”

– jelentette ki.

Hangoztatta, „az ukránok ezt nyilvánvalóan meg fogják emlegetni, mert Magyarországgal szórakozni következmények nélkül nem lehet.”

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a Barátság kőolajvezetéknek „semmi baja nincsen,” a rendszerüzemeltető ukrán vállalat tisztviselői folyamatosan arról tájékoztatják a Mol-t, hogy a vezeték fizikailag készen áll, vagyis annak, hogy a szállításokat nem indították újra, kizárólag politikai oka van. Ezért hazudott és hazudik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzetről, ezért nem tették lehetővé szlovák és magyar, valamint európai uniós szakértők odautazását és vizsgálatát – tette hozzá.

Az ukrán elnök politikailag zsarolja Magyarországot, a választás előtt néhány héttel olajellátási válságot akart előidézni Magyarországon, ami nyilvánvalóan a kormánynak kellemetlen, az ellenzéknek kedvező lett volna, de a szlovákokkal, szerbekkel összefogva kivédték ezt a zsarolási kísérletet, sikerült megakadályozni az ukrán elnököt célja elérésében – mondta.

Hangsúlyozta,

„nem lesz Magyarországon olajellátási válság,” az ukránok miatt a tartalékokat csúcsra járatták, azok egy részét felszabadították, a dízelkiszállítást megállították, az uniós döntéseket blokkolják. „Márciusban a szerbektől is érkezik dízelszállítmány, és nem csak kőolajvezetéket építünk a szerbekkel, hanem dízelvezetéket is, szóval az ukrán zsarolási potenciált nem csak mostanra, hanem a jövőre nézve is jelentős mértékben csökkentjük”

– fogalmazott.

Szijjártó Péter hangot adott azon véleményének, hogy egy magyarországi olajellátási válság előidézéséhez vezető megállapodásokra a néhány héttel ezelőtt rendezett müncheni biztonsági fórumon került sor, ahol ott volt a horvát miniszterelnök, a Tisza Párt vezetője, ott voltak a németek, az ukránok.

„Nyilvánvaló, hogy Volodimir Zelenszkij úgy zsarolja Magyarországot, hogy abban Brüsszellel, Berlinnel és a magyar ellenzékkel, a Tisza Párttal is összejátszanak”

– fűzte hozzá.

A külgazdasági és külügyminiszter úgy vélte,

„a Tisza Pártnak nem Magyarország biztonsága és nem Magyarország számít, a Tisza Párt egy brüsszeli párt, Brüsszelből utasítják, és azért akar választást nyerni, hogy a brüsszeli akaratot hajtsa végre, ez most mindennél világosabban kibukott.”

Értékelése szerint „most azért nagyon veszélyes ez a helyzet,” mert a közel-keleti konfliktus a tovább terjedés irányába mutat. A Közel-Keletnek kulcsszerepe van a világ energiaellátásában, a Hormuzi-szoroson keresztül – amelynek most a lezárásáról szólnak hírek – zajlik a világ olajkereskedelmének harmada, benne Kuvait, Katar és Irán olajkereskedelmének 100, a szaúdiak olajkereskedelmének 90, az Egyesült Arab Emirátusok olajkereskedésének kétharmada, a világ cseppfolyósítottgáz-kereskedelmének 20 százaléka – sorolta.

Rámutatott egyúttal, hogy egy ilyen szituációban, amikor a világ energiakereskedelmi folyamatai abszolút a bizonytalanság irányába mozdulnak, az eurázsiai régió ellátása kiszámíthatatlanabbá válik, megnő a jelentősége a megbízhatóan, kiszámíthatóan működő szárazföldi csővezetékes szállításnak.

Szijjártó Péter a szombaton kitört közel-keleti háborúról azt mondta,

„nekünk Magyarország biztonsága az első számú kérdés. Magyarországnak minden háborúból ki kell maradnia, és mi ennek megfelelően hozunk döntéseket.”„Ez egy veszélyes helyzet, és ebben a veszélyes helyzetben az energiabiztonságunkat kockára tenni semmiképpen sem szabad, és akik ebben a veszélyes helyzetben súlyosan kockáztatják az energiaellátásunkat, azok súlyosan kockáztatják Magyarország biztonságát is”

– hangoztatta.

Kitért rá, nagyon sok magyar van a térségben, szombat reggel 1900-nál kevesebben regisztráltak konzuli védelemre, ez a szám a nap folyamán 4144-re nőtt. Kapcsolatban vannak velük, igyekeznek mindenkinek segíteni, de a biztonsági helyzet tovább romlott az éjszaka folyamán. A légterek zárva vannak, mind Kuvaitban, mind az Egyesült Arab Emirátusokban a repülőtereket is támadások érték, köztük a dubaji reptér azon terminálját, ahonnan többek között a Magyarországra induló és a Magyarországról érkező repülőgépek is közlekednek – közölte.

Jelezte, a repülés jelenleg a polgári légitársaságok és az evakuációs járatok számára is lehetetlen, az érintetteket arra kérte, kövessék a helyi hatóságok utasításait.

„A nagykövetségeink is folyamatosan tájékozódnak a helyi hatóságoktól, amint értékelhető vagy fontos információjuk van, azt azonnal a saját felületeiken közlik” – hívta fel a figyelmet.

Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy a térség minden magyar nagykövetségén folyamatos munkavégzést rendelt el, a konzulok folyamatosan dolgoznak, a konzuli ügyeletek folyamatosan működnek, Budapesten, a call centerükben megerősített szolgálat van, mindenkit igyekeznek a szükséges információkkal ellátni, és amint lehetőség nyílik a repülésre, megteszik a szükséges intézkedéseket.

A Szijjártó Péterrel készült interjút itt hallgathatja vissza:

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)