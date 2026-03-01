Szijjártó Péter: Továbbra is fennáll a légtérzár Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben

Továbbra is fennáll a légtérzár Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben, további tájékoztatás hétfőn várható, a magyar diplomáciai képviseletek addig is üzemelnek – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Közel-Keleten tartózkodó magyar állampolgárok figyelmébe ajánlotta, hogy Katarban, valamint az Egyesült Arab Emírségekben a légtérzárat továbbra is fenntartják.

„Az Etihad holnap hajnal 2 órára, a Qatar Airways holnap reggel 9 órára, az Emirates légitársaság pedig holnap délelőtt 11 órára ígért tájékoztatást a továbbiakról”

– tudatta.

„Az Egyesült Arab Emírségek kormányának hivatalos tájékoztatása szerint Omán és Szaúd-Arábia felé a szárazföldi határátkelők nyitva vannak, de nagyon hosszú a várakozási idő, és a hatóságok azt tanácsolják, hogy senki ne hagyja el a tartózkodási helyét. Döntés született arról is, hogy átvállalják az országban rekedt turisták szállásköltségeit” – folytatta.

„Nagykövetségeink, konzuli ügyeleteink és a call centerünk folyamatosan üzemelnek” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Derencsényi István)