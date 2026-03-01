Szerte a világban toborzóközpontokat állítana fel az ukrán védelmi miniszter tanácsadója

Mihajlo Fedorov védelmi miniszter elképzelését, miszerint az ukrán fegyveres erők személyi állományával kapcsolatos problémákat külföldi zsoldosok bevonásával kellene kezelni, tanácsadója, Szerhij Beszkresztnov fejlesztette ki.

A tanácsadó Telegram-csatornáján értetlenségének adott hangot amiatt, hogy „miért kellett négy évet várni Mihajlo Fedorov védelmi miniszteri kinevezésére, hogy vele együtt végre megkezdjék a teljesen logikus lépések megvalósítását” – közölte a Strana.

Beszkresztnov álláspontja szerint Ukrajnának világszerte toborzópontokat kellene nyitnia, valamint hatékonyabbá kellene tennie a külföldiekkel kapcsolatos munkát az ukrán fegyveres erőkön belül.

„Természetesen több külföldit kell bevonnunk a háborúba, ha saját emberi erőforrásaink korlátozottak. A frontvonalon szolgáló katonáknak számos országhoz viszonyítva jelentős fizetést biztosítunk. Világszerte toborzóközpontokra és egy, a külföldiek fogadását és szolgálatát szervezetten kezelő rendszerre van szükségünk. Jelenleg ez létezik, de a méret, a gyorsaság és a kiválasztás hatékonysága szempontjából nem működik megfelelően”

– írta Beszkresztnov.

Hangsúlyozta, hogy nem klasszikus zsoldosrendszerről van szó, hanem olyan külföldi állampolgárokról, akik szerződést kötnek az ukrán hadsereggel, amiben szolgálnak, a vonatkozó szabályok szerint járó fizetés és pótlékok mellett.

Kiemelt kép: Szerhij Beszkresztnov (Forrás: X.com)