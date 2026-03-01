Öt frontszakaszról jelentettek előretörést az orosz fegyveres erők a hét végén, 1310 ukrán katona eshetett el az elmúlt nap folyamán

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők a hét végén. Ballisztikus rakétariadó volt Kijevben és több régióban. Elfoglalta a Harkiv megyei Neszkucsne és a Zaporizzsja megyei Hirke települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán. A hirado.hu legfrissebb hírei az orosz–ukrán háborúról.

Öt frontszakaszról jelentett előretörést az orosz védelmi minisztérium

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők a hét végén – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

Az orosz hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1310 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az elmúlt nap folyamán. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel katonai célokra használt energetikai objektumokat, valamint több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, 15 páncélozott harcjárművet, egy amerikai HIMARS sorozatverő indítóállását és két Grad sorozatvetőt, kilenc irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, továbbá 220 repülőgép típusú drónt.

A harkivi Neszkucsne és a zaporizzsjai Hirke elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta a Harkiv megyei Neszkucsne és a Zaporizzsja megyei Hirke települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán – közölte szombaton a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyvereres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1330 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több, az ukrán hadsereget kiszolgáló energetikai létesítményt, valamint nagy hatótávolságú drónok indításának több helyszínét, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, egy harckocsit és 30 egyéb páncélozott harcjárművet, nyolc irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők tíz rakétáját, egy Flamingo nagy hatótávolságú manőverező robotrepülőgépet, továbbá 315 repülőgép típusú drónt.

Rakétariadó több régióban

Ballisztikus rakétariadó Kijevben és több régióban – írta a Strana.

