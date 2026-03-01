Orbán Viktor rendkívüli bizonyítékokat ígért hétfőre a Barátság vezeték ügyében

Hétfő reggel bizonyítékokat mutatunk be a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban – erről a miniszterelnök írt bejegyzést a Facebook-oldalán vasárnap este.

Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta: „rendkívüli információk érkeztek! Reggel bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban.”

A miniszterelnök még szombaton a százhalombattai olajfinomítónál tett látogatást, ahol Hernádi Zsolttal, a MOL elnök-vezérigazgatójával egyeztetett a jelenlegi olajszállítási problémákról. Beszégletésük során elhangzott, hogy a háború kezdete óta összesen 22 alkalommal állt le a vezeték, ezek közül 15 esetben háborús okokra vezették vissza a kiesést. A miniszterelnök közölte, a január vége óta tartó leállás már a 23. alkalom, azonban feltette a kérdés, vajon először fordul-e elő, hogy „átverik” Magyarországot.

