Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy 1000 forintra nőjön a benzin ára. Megállítjuk Zelenszkij olajblokádját!

„Nem hagyjuk, hogy 1000 forintra nőjön a benzin ára. Megállítjuk Zelenszkij olajblokádját!” – írta közösségi oldalán közzétett videójához Orbán Viktor. A miniszterelnök a százhalombattai terepszemléje során Hernádi Zsolttal, a MOL elnök-vezérigazgatójával egyeztetett a jelenlegi olajszállítási problémákról.

A videó elején Hernádi Zsolt elmondta, hogy történelmi tapasztalatok szerint már a globális kőolajtermelés 1 százalékos visszaesése is akár 10 százalékos áremelkedést idézhet elő. Hozzátette, hogy a Barátság vezetéken érkező kőolajszállítás eredetileg jóval nagyobb kapacitásra lett tervezve, azonban jelenleg nem érkezik rajta olaj.

Közölte:

a háború kezdete óta összesen 22 alkalommal állt le a vezeték, ezek közül 15 esetben háborús okokra vezették vissza a kiesést.

A miniszterelnök erre reagálva úgy fogalmazott: ez már a 23. leállás, és korábban mindig jelezték előre a problémát, illetve újra is indították a szállítást. Most viszont azt kérdezte, vajon először fordul-e elő, hogy „átverik” Magyarországot.

Hernádi válaszában kiemelte: eddig minden helyzetre találtak megoldást, most azonban hirtelen változás történt, amelynek okát nem látják egyértelműen. A vállalat ezért műszaki segítséget is felajánlott az ügy tisztázására. Hangsúlyozta: határozott a gyanújuk, hogy

a jelenlegi leállásnak nincs műszaki oka.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök és Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója a százhalombattai kőolajfinomítóban 2026. február 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)