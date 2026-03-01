Orbán Balázs: A választók érzik, hogy a háborúval szembeni kiállásban és az ukrán energiazsarolás ügyében csak a kormányoldalra lehet számítani, az ellenzék mindig Brüsszel és az ukránok oldalán áll

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán értékelte a kampány első hetét az ukrán olajblokád és a közel-keleti feszültségek közepette. Mint írta: „A kampány első napját látványosan megnyertük. Mi gyűjtöttük össze elsőként a szükséges ajánlásokat, miénk volt az első nyilvántartásba vett jelölt, és a nap végén 196 ezer ajánlásnyi ívet adtunk le – 85 ezerrel többet, mint a Tisza Párt, amelynek vezetője hiába akart túl nagyot mondani, a Nemzeti Választási Iroda adatai lebuktatták.”

Orbán Balázs kiemelte: „A kampány kezdete óta a Fidesz politikusai folyamatosan járják az országot, és a választásokig 50 ember több mint 200 fórumot tart kiemelt számú érdeklődővel. A Tisza Párt láthatóan bajban van ezen a téren. Magyar Péter fórumain egyre kevesebben vesznek részt, a másodvonalbeli politikusok rendezvényein – ha egyáltalán tartanak ilyeneket – csak lézengenek az emberek. Mindeközben folytatják a presszkukac-taktikát: menekülnek a sajtó elől, nehogy elmondják a valódi szándékaikat, mert akkor megbuknának.”

A politikai igazgató hangsúlyozta az ajánlások jelentőségét is:

„A Fidesz erőfölénye az ajánlások gyűjtésénél is megmutatkozik: az őszi gyűjtéssel együtt nemsokára elérjük a másfélmillió ajánlást, a Nemzeti Petíciót pedig közel hatszázezren írták alá. Utóbbit szombat óta már online is ki lehet tölteni. A szép eredmények annak tudhatók be, hogy a választók érzik, hogy a háborúval szembeni kiállásban és az ukrán energiazsarolás ügyében csak a kormányoldalra lehet számítani, az ellenzék mindig Brüsszel és az ukránok oldalán áll.”

„Pedig a magyarok háromnegyede elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukrán vezetés politikai okokból szabotálja a Barátság vezeték újraindítását – derül ki a Századvég kutatásából. Közel kétharmaduk nem ért egyet azzal sem, hogy Brüsszel rá akarja kényszeríteni Magyarországra az orosz energia kitiltását. Érthető, hiszen a most kirobbant közeli-keleti konfliktus soha nem látott olajdrágulással fenyeget. Ilyen helyzetben őrültség az orosz olajról való leválás mellett kiállni és az ukránok zsarolását elfogadni” – közölte.

„a magyarok többsége az ukrán olajblokád kérdésében a kormány álláspontját támogatja, és alig húsz százalék szerint kellene Magyarországnak engednie. A Tisza Párt szavazói megosztottak a kérdésben, harmaduk az ukránok pártján áll.”

– írta bejegyzésében.

Orbán Balázs hangsúlyozta a társadalmi ellenállás jelentőségét: „A háborúval szembeni társadalmi ellenállás napról napra fokozódik, hiszen lassan minden napra jut egy újabb ukrán fenyegetés vagy zsarolás. A héten Esztergomban találkozhattak azok, akik nemet mondanak a háborúra, jövő héten pedig Debrecenben megtartjuk a valaha volt legnagyobb Háborúellenes Gyűlést.”

A kampány első hetében a Tisza Párt „csodafegyverének” látszó manipulált közvélemény-kutatásai is kudarcot vallottak:

„Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője csütörtökön arról számolt be közösségi oldalán, hogy birtokába kerültek a Medián januári valódi mérései, amelyekből kiderült: a publikálás során meghamisították az eredményeket, a Tiszát jelentősen felül-, míg a Fideszt alulmérték. A Medián lelepleződésével a Tisza Párt elveszítette a legerősebb választási várakozásokat befolyásoló eszközét.”

A politikai igazgató beszámolt az erőszakos incidensekről is: „Szerdán hajnalban egy szimbolikus, erőszakos eset történt: egy férfi Fidesz-plakátokat vágott le Budapesten, amiért egy Fidesz-aktivista kérdőre vonta. A tiszás illető dühödten a kamera mögött álló fideszes aktivistára támadt, megütötte, és belerúgott már a földön fekvő emberbe. A Tisza Párt gyűlöletre és harag gerjesztésére építi politikáját, ami egyenes út az erőszakhoz. Mi továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében, és bízunk benne, hogy áprilisban nemcsak a Tisza Pártnak, hanem a politikai erőszaknak is utat mutathatunk.”

Kiemelte a digitális térben tapasztalt támadásokat is: „A digitális térben is precedens nélküli attak érte a nemzeti oldalt: a Meta indoklás nélkül megszüntette három vidéki hírportál Facebook-oldalának elérhetőségét. Az ügyben a Magyar Nemzeti Médiaszövetség tiltakozó nyilatkozatot adott ki. Az elmúlt időszakban több jobboldali oldal és profil is arról számolt be, hogy korlátozták az elérését a Facebookon. A Tisza Párt EP-képviselője, Dávid Dóra, aki egyben a Meta egykori jogtanácsosa is, nemrég arra szólította fel a Tisza Párt követőit, hogy jelentsék a Fideszhez tartozó tartalmakat és oldalakat.”

Végül Orbán Balázs összegzésképpen így fogalmazott: „Az előttünk álló 42 napban ezt az előnyt növelni kell. Egyetlen dolgot lehet tenni: neki kell lendülni, és el kell végezni a munkát. El kell mondani mindenkinek, hogy Orbán Viktor és a Fidesz a garancia arra, hogy kimaradunk a háborúból, hogy ne kelljen a pénzünket Ukrajnába küldeni, és hogy Magyarország az erőforrásait ne egy háborúra, hanem a magyar családokra és vállalkozásokra fordítsa. Ha ezt a munkát elvégezzük, a végén le fogjuk tolni a Tisza–Kijev–Brüsszel-tengelyt a pályáról. A Fidesz a biztos választás!”

Kiemelt kép: Orbán Balázs (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)