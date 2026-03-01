Menczer Tamás: Ne hagyd, hogy Magyar Péter a hazugságaival átverjen!

„A fél világ lángokban áll, de a Tisza szerint nincs itt semmi baj, nincs itt semmi látnivaló” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, reagálva Magyar Péter szombati pártrendezvényén tett kijelentésére, miszerint Európában senki nem akar háborút.

„Ki hiszi el azt a marhaságot ma Magyarországon, hogy mi vagy bárki, háborút akar? Ki hiszi el azt a marhaságot, hogy az Európaiak háborút akarnak?” – fogalmazott szombaton a Tisza Párt elnöke a Menczer Tamás által közzétett videórészletben.

Menczer Tamás szerint a valóság ehhez képest az, hogy Weber és von der Leyen háborúba vinné egész Európát. Mint írta, „egy tiszás bábkormány pedig nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, a Tisza háborúba vinné Magyarországot”.

Hozzátette:

„Ne hagyd, hogy Magyar Péter a hazugságaival átverjen!”

A kommunikációs igazgató a videójához több európai és egy tiszás vezetőtől is csatolt közelmúltban elhangzott idézetet, mellyel alá kívánja támasztani állítását.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megfogalmazása szerint„Európa harcban áll” és „Európának harcolnia kell”.

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője úgy vélekedik, „most jött el az ideje, hogy az egyenruhájukon EU-s zászlót viselő csapatokat küldjön Ukrajnába” – mondta, majd hozzátette: „Számomra ez a megvalósult álom lenne”.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője pedig azt jelentette ki: „Ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal” – utalva egy esetleges sorkötelezettségre.