Meghalt három amerikai katona az Irán elleni műveletben

Meghalt három amerikai katona az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított műveletében – közölte vasárnap az Egyesült Államok térségbeli műveleteiért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM).

A tájékoztatás szerint további öt amerikai katona súlyos sebesüléseket szenvedett az Elsöprő Düh (Epic Fury) fedőnevű műveletben. Mások könnyű repeszsérüléseket és agyrázkódást szenvedtek, és visszatérhetnek a szolgálatba. A bejegyzés szerint a nagyobb harci műveletek folytatódnak.

Ők az első amerikai áldozatok, akikről beszámoltak, mióta az Egyesült Államok és Izrael meglepetésszerű támadást indított Irán ellen.

A megtorlásnak szánt iráni csapások a környező országokban több emberéletet is követeltek.

Az Egyesült Arab Emírségekből három halottat és 58 sebesültet jelentettek. Az emírségek védelmi minisztériuma szerint 165 ballisztikus rakétát észleltek, amelyből 152-t megsemmisítettek, 541 iráni drónból pedig 506-ot tudtak lelőni.

Kuvaitban az egészségügyi tárca szerint egy ember vesztette életét és 32-en sebesültek meg. A minisztérium szerint az áldozatok mind külföldiek.

Kiemelt kép: Füst tör a magasba egy amerikai-izraeli légicsapást követően Teheránban 2026. március elsején (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)