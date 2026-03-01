Meghalt a volt iráni elnök is egy amerikai–izraeli légicsapásban

Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni elnök is meghalt az iráni fővárosra, Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapások egyikében – közölte vasárnap az Ilna állami hírügynökség.

Ahmadinezsád 2005 augusztusától 2013 augusztusáig töltötte be az Iszlám Köztársaság elnöki tisztségét.

Az Ilna beszámolója szerint

a 69 éves politikus a támadás idején testőreivel a főváros keleti részén lévő otthonában tartózkodott.

Ahmadinezsád eleinte a a kormányzó síita klérus, valamint a keményvonalas és konzervatív parlamenti erők favoritjának számított. Hivatali ideje vége felé azonban egyre több bírálat érte és addigi támogatói is elfordultak tőle. Az iráni atomprogrammal kapcsolatos álláspontja miatt kemény nemzetközi szankciókkal sújtották Iránt, amelyek mély gazdasági válságba sodorták az országot.

Az Őrök Tanácsa 2017-ben, 2021-ben és 2024-ben kizárta az elnökválasztásból.

A volt iráni elnök halálának híre nem sokkal azután érkezett, hogy szombaton Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán hivatalosan is megerősítette: Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője meghalt.

Kiemelt kép: Mahmúd Ahmadinezsád, korábbi iráni államfő mutatja tintába mártott ujját, miután felvetette magát az iráni elnökválasztáson induló jelöltek listájára a teheráni belügyminisztériumban 2017. április 12-én (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)