Megerősítik a Paksi Atomerőmű és számos más kritikus energetikai létesítmény védelmét – jelentette be a honvédelmi miniszter

2026.03.01. 16:33

| Szerző: hirado.hu
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Paksi Atomerőműbe látogatott és a létesítmény védelmi szervezetének vezetőjével, illetve katonai parancsnokokkal egyeztetett – hangzott el az M1 aktuális csatorna Híradójában vasárnap.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Híradóban elmondta: fölállt az egyeztető törzs, melynek a feladata az, hogy a Belügyminisztérium és az Energiaiügyi Minisztérium képviselőivel közösen a honvédség biztosítsa ne csak Paks, hanem számos más helyszín megerősítését is.

„Elrendeltük 20, majd további 40 végpont biztosítását és holnap egyeztető törzsülést fogok tartani, ahol a további végpontok megerősítéséről fogunk dönteni, illetve ez most már végrehajtásra is kerül”

– mondta a miniszter.

A honvédelmi miniszter paksi látogatására azután került sor, hogy a kormány döntött a katonai jelenlét megerősítéséről a kritikus energetikai létesítményeknél. Paksra a különleges műveleti parancsnokságról és a tűzszerész ezredből települtek ki katonák – hangzott el az M1 Híradójában.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Paksi Atomerőmű védelmére vezényelt raj eligazításán 2026. március 1-jén. Ezen a napon a honvédelmi miniszter a Paksi Atomerõmûbe látogatott és a létesítmény védelmi szervezetének vezetõjével, illetve katonai parancsnokokkal egyeztetett az iráni konfliktus kapcsán.MTI/Kacsúr Tamás

