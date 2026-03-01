Műsorújság
Kora reggel iráni rakétasorozatok ébresztették az izraeileket, a légvédelem sikeresen működött

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.03.01. 08:46

| Szerző: hirado.hu
Kora reggel Iránból indított rakétasorozatok ébresztették az izraelieket az ország nagy részén vasárnap.

Kora reggel Izrael jelentős részén sorozatos légiriadók ébresztették, majd az ismétlődő szirénázások közel egy órán át az óvóhelyeken tartották az ország lakosságát.

A légvédelem sikeresen működött, nem érkeztek jelentések becsapódásokról. Eilaton, Izrael Vörös-tengeri kikötővárosában és az ország több más, déli területén drónokat is elfogott a légierő.

„Győzött az igazság, és a gonosz tengelye súlyos csapást szenvedett. Gratulálok Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek a vezetésért és az elszántságért, valamint az izraeli hadseregnek a ragyogó végrehajtásért. Továbbra is teljes erővel fogunk fellépni Izrael védelmében”

– közölte Jiszrael Kac, Izrael védelmi minisztere az iráni vezetők likvidálása nyomán.

Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg és az Egyesült Államok több hullámban hajtott végre csapásokat Irán-szerte; a célpontok között légvédelmi rendszerek, rakétaindítók, a rendszerhez kötődő létesítmények és katonai parancsnokságok is szerepeltek.

