Kora reggel iráni rakétasorozatok ébresztették az izraeileket, a légvédelem sikeresen működött

Kora reggel Iránból indított rakétasorozatok ébresztették az izraelieket az ország nagy részén vasárnap.

Kora reggel Izrael jelentős részén sorozatos légiriadók ébresztették, majd az ismétlődő szirénázások közel egy órán át az óvóhelyeken tartották az ország lakosságát.

A légvédelem sikeresen működött, nem érkeztek jelentések becsapódásokról. Eilaton, Izrael Vörös-tengeri kikötővárosában és az ország több más, déli területén drónokat is elfogott a légierő.

„Győzött az igazság, és a gonosz tengelye súlyos csapást szenvedett. Gratulálok Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek a vezetésért és az elszántságért, valamint az izraeli hadseregnek a ragyogó végrehajtásért. Továbbra is teljes erővel fogunk fellépni Izrael védelmében”

– közölte Jiszrael Kac, Izrael védelmi minisztere az iráni vezetők likvidálása nyomán.

Une pluie de missiles iraniens s’abat sur Israël.

Les Iraniens appliquent aussi la Loi du Talion : oeil pour oeil, dent pour dent.

En une seule journée, Tel-Aviv enregistre des destructions considérables. Les dirigeants russes, chinois et iraniens ont maintenant compris que les… pic.twitter.com/PF8a1pqnZo — Rémi Philiponet 🇨🇵 (@remi_philiponet) March 1, 2026

Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg és az Egyesült Államok több hullámban hajtott végre csapásokat Irán-szerte; a célpontok között légvédelmi rendszerek, rakétaindítók, a rendszerhez kötődő létesítmények és katonai parancsnokságok is szerepeltek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook.com)