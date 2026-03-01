Kilenc iráni hadihajót süllyesztett el az Egyesült Államok, de válaszcsapás is érkezhetett a térségben

Az amerikai erők elsüllyesztettek egy Dzsamaran osztályú iráni korvettet az Ománi-öbölben – közölte az United States Central Command (CENTCOM), amely egyúttal felszólította az iráni egységeket, hogy tegyék le a fegyvert és hagyják el állásaikat. Nem sokkal később Donald Trump az Truth Social közösségi oldalon azt állította: az Egyesült Államok összesen kilenc iráni hadihajót süllyesztett el, és nagyrészt megsemmisítette Irán haditengerészetének főhadiszállását.

„Éppen most értesítettek arról, hogy megsemmisítettük, illetve elsüllyesztettük az iráni haditengerészet kilenc hajóját, amelyek közül néhány viszonylag nagy és fontos volt. Megyünk a többi után is, hamarosan azok is a tenger fenekén lesznek! Egy másik támadásban nagyrészt megsemmisítettük a haditengerészeti főhadiszállásukat” – ismertette az amerikai elnök.

Egy korábbi bejegyzésében Trump óva intette Iránt attól, hogy válaszcsapásokat mérjen. „Irán éppen azt nyilatkozta, hogy ma nagyon keményen fognak csapást mérni, keményebben, mint eddig valaha. Jobb ha nem teszik, mert ha mégis, akkor sosem látott erővel fogunk lesújtani rájuk” – figyelmeztetett Trump.

Az Egyesült Államok térségbeli műveleteiért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) vasárnap arról számolt be, hogy B-2 típusú lopakodó nehézbombázók mértek csapást 2000 font súlyú bombákkal az iráni rakétalétesítményekre. A CENTCOM mindemellett azzal vádolta a teheráni vezetést, hogy megtorló csapásai során civil létesítményeket is támadott a térség országaiban, így repülőtereket, hoteleket, egy olajfinomítót, és lakókörzeteket. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az al-Dzsazíra hírtelevíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy kizárólag az Egyesült Államok támaszpontjait és létesítményeit támadják a Perzsa-öböl menti országokban.

Hiába a figyelmeztetés, érkezett az iráni válaszcsapás

Az iráni Forradalmi Gárda vasárnap azt közölte, hogy az amerikai-izraeli csapásokra válaszul Irán rakétákat lőtt ki a Perzsa-öbölben tartózkodó egyik amerikai repülőgép-hordozóra. A Forradalmi Gárda állítása szerint „az Abraham Lincoln amerikai repülőgép-hordozót négy ballisztikus rakéta találta el”. Emellett hangoztatták: „A tenger és szárazföld egyre inkább a terrorista agresszorok temetőjévé válik”.

Az amerikai hadsereg azzal reagált az iráni közlésre, hogy az Abraham Lincolnt nem érte találat, és a kilőtt rakéták „még csak a közelébe sem értek”. Azt az Abraham Lincolnt, amely egyike annak a két amerikai repülőgép-hordozónak, amelyet a közel-keleti térségbe vezényeltek az utóbbi napokban.

Éleződik a helyzet a kulcsfontosságú tengeri útvonalon

Mindeközben legalább három tankert ért találat a Hormuzi-szorosban, amelyen a világ tengeri olajforgalmának mintegy ötöde halad át. Legfrissebb hajózási adatok szerint több mint 200 tartályhajó – köztük nyersolaj- és cseppfolyósított földgázt szállító hajók – horgonyoztak le az Irán által lezárt Hormuzi-szoros térségében.

„Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása drámai módon növeli a Perzsa-öbölben és a szomszédos vizeken közlekedő hajók biztonsági kockázatát” – mondta Jakob Larsen, a BIMCO hajózási érdekképviseleti szövetség biztonsági és védelmi ügyekért felelős tisztségviselője. Figyelmeztetett: „Az Egyesült Államok vagy Izrael érdekeit képviselő hajók nagyobb valószínűséggel válnak célponttá, de más hajók is célponttá válhatnak szándékosan vagy tévedésből”.

Egy, az amerikai szankciók hatálya alá tartozó, palaui lobogó alatt közlekedő olajszállítót vasárnap Omán Muszandam-félszigete közelében találat ért, négy ember megsebesült – közölte az ország hajózási biztonságért felelős központja anélkül, hogy megnevezte volna, mi találta el a hajót.

Két hajózási biztonsági forrás vasárnap közölte, hogy Omán partjainál egy lövedék találta el a Marshall-szigetek lobogója alatt közlekedő MKD VYOM nyersolajszállító tartályhajót.

Nagy-Britannia tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) pedig arról számolt be, hogy egy rakományt szállító kereskedelmi hajó robbanást jelentett ugyanabban a térségben.

Egy harmadik olajszállító hajó az Egyesült Arab Emírségek partjainál szenvedett károkat hajózási biztonsággal foglalkozó források szerint.

