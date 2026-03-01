Műsorújság
Kilenc civil meghalt, húsz megsebesült, amikor óvóhelybe csapódott az iráni terrorhadsereg rakétája

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.03.01. 16:21

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Kilenc ember meghalt, és többen megsebesültek vasárnap egy óvóhelyet ért közvetlen iráni rakétatalálat miatt az izraeli Bét-Semes városban, Jeruzsálemtől délre – közölte az izraeli hadsereg (IDF) polgári védelmi parancsnoksága.

Az áldozatok feltehetően az óvóhelyen tartózkodtak. Ketten súlyosan megsebesültek, egyikük egy kislány, valamint legkevesebb húszan könnyű vagy közepes sebesülést szenvedtek. Az egyik közepes sebesült egy négyéves kisfiú. A tűzoltók tovább kutatnak a romok alatt rekedtek után.

A közvetlenül eltalált épületen kívül tucatnyi közeli házban is kár keletkezett. A polgári védelem mentési egységei a helyszínen dolgoznak. A vizsgálat szerint a riasztórendszer szabályszerűen működésbe lépett a becsapódás előtt.

Az ország középső részén, egy másik helyszínen egy ötven év körüli férfit repeszek megsebesítettek a karján. Askelón önkormányzata közölte, hogy a városban két elfogórakéta-maradványt találtak, de ezek nem okoztak sem kárt, sem sebesülést.

Az eltalált épületegyüttesben nyolc ház szinte teljesen megsemmisült a becsapódás és a lökéshullám következtében. A sebesülteket kórházba szállították. A helyszínen hatalmas a pusztítás, néhány sérült a lakásokban rekedt, de később kimentették őket.

Az egyenes találat a szombat reggel kezdődött háború egyik leghevesebb rakétatámadásából származott, amikor több mint negyedórán át megszakítás nélkül légiriadók voltak Izrael északi határától egészen a déli Beér-Seva város térségéig.

Kiemelt kép: Az egyik áldozat holttestét viszik izraeli mentősök egy iráni légicsapást követően a Jeruzsálem szomszédságában fekvő Bét Semesben 2026. március elsején (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)

