Katonai védelmet kapott az algyői biztonsági földgáztározó – közölte Kis Szabolcs hadnagy a Hexum Földgáz Zrt. telephelyén tartott vasárnapi sajtótájékoztatón.

A Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár katonái meghatározott parancsok alapján fegyveres őrzésvédelmi feladatot látnak el a Szőreg-1 biztonsági földgáztározó különböző területein – mondta a hadnagy.

A dandár a feladatok ellátásához minden felszerelést biztosít – tudatta a hadnagy.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdonában álló Hexum Földgáz Zrt. üzemelteti a Szegedtől néhány kilométerre, Algyő határában található 1,9 milliárd köbméter kapacitású Szőreg-1 földalatti gáztárolót.

A naponta 25 millió köbméter földgáz kitárolására képes létesítmény kapacitásából 1,2 milliárd köbméter ellátásbiztonsági, a fennmaradó rész kereskedelmi célt szolgál.

Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács szerdai ülését követően jelentette be, hogy elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. A kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalom lépett életbe.

Kiemelt kép: Az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár katonái a Hexum Földgáz Zrt. telephelyén, Algyő-Szőregen 2026. március 1-jén (Fotó: MTI/Rosta Tibor)