Katonai védelmet kapott a nyíregyházi repülőtér, ahol péntektől két helikopter látja el a légi légvédelmi feladatokat – hangzott el a helyszínen tartott sajtótájékoztatón vasárnap.

Freytag Péter, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár őrnagya az eseményen közölte: a Védelmi Tanács döntése alapján a Magyar Honvédség kijelölt erői és eszközei – a belügyi szervekkel szorosan együttműködve – biztosítanak katonai jelenlétet a kritikus energetikai létesítményeknél.

„Alapvető feladatunk a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrának az őrzése és a védelme mind földön és mind levegőben” – mondta el az őrnagy.

Kifejtette:

a Szolnokról érkezett helikopteralakulat alapvetően a légi légvédelmi feladatrendszert látja el, ezek közé tartozik a drónvédelem, valamint egy ismeretlen, beazonosíthatatlan légi jármű vagy eszköz beazonosítása, elfogása, esetleg a földre kényszerítése.

Freytag Péter hozzátette: feladatukat egy H225M és egy H145M típusjelzésű helikopterrel látják el a nyíregyházi repülőtéren.

Kiemelt kép: Katona egy Airbus H225M típusú helikopter mellett a nyíregyházi repülőtéren 2026. március 1-jén (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)