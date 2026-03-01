Katonai védelmet kapott a nyíregyházi repülőtér

Freytag Péter, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár őrnagya az eseményen közölte: a Védelmi Tanács döntése alapján a Magyar Honvédség kijelölt erői és eszközei – a belügyi szervekkel szorosan együttműködve – biztosítanak katonai jelenlétet a kritikus energetikai létesítményeknél.
„Alapvető feladatunk a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrának az őrzése és a védelme mind földön és mind levegőben” – mondta el az őrnagy.
Kifejtette:
a Szolnokról érkezett helikopteralakulat alapvetően a légi légvédelmi feladatrendszert látja el, ezek közé tartozik a drónvédelem, valamint egy ismeretlen, beazonosíthatatlan légi jármű vagy eszköz beazonosítása, elfogása, esetleg a földre kényszerítése.
Freytag Péter hozzátette: feladatukat egy H225M és egy H145M típusjelzésű helikopterrel látják el a nyíregyházi repülőtéren.
Kiemelt kép: Katona egy Airbus H225M típusú helikopter mellett a nyíregyházi repülőtéren 2026. március 1-jén (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
