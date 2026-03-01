Karácsony Gergely és a Tisza Párt EP-képviselői a barátaim – büszkélkedett a Magyarországról kitiltott ukrán kém

A Magyarországról kémkedés vádjával kitiltott Tseber Roland egy frissen nyilvánosságra került felvételen büszkén beszélt arról, hogy személyes kapcsolatban áll a magyar baloldali ellenzék vezetőivel, így például Karácsony Gergely főpolgármesterrel, valamint minden olyan magyar EP-képviselővel, aki Ukrajna támogatását vállalja. Utóbbi kijelentésével a Magyar Nemzet szerint egyértelműen az Európai Parlamentben a Manfred Weber vezette néppárti frakcióban ülő Tisza Párt politikusaira utalt, akik teljes mellszélességgel kiállnak Ukrajna mellett.

A felvételek szerint Tseber így fogalmazott:

„Ők mind a politikus barátaim. Budapest polgármestere is a barátom, más politikusok, az Európai Parlament tagjai, azok, akik támogatják Ukrajnát, ők mind a barátaim.”

Az Európai Parlament magyar képviselői közül a Tisza Párt tagjai támogatják leginkább Ukrajnát. Magyar Péter és társai számos szavazáson álltak ki az ukrán ügy mellett, és ezt akár a külsőségekben is kifejezésre juttatták: egy alkalommal Ukrajna-mezben jelentek meg az ülésteremben, amit később azzal indokoltak, hogy az Európai Néppárt frakciója kérte őket erre.

Több éve ismerik egymást Magyar Péterrel

A nyilvánosság Tseber nevét először 2024 nyarán ismerhette meg, amikor Magyar Péter Kijevbe utazott egy bombatalálatot kapott kórházhoz. Tseber rekordgyorsasággal szervezte meg Magyar útját, aki egy videóban így méltatta: „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat, és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral.”

Tseber azóta szoros kapcsolatba került a Tisza Párttal: 2025. április 29-én Minaj településen bejegyezték a „TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet”, ahol az egyesület képviseletére jogosult személyként Tseber Roland van feltüntetve.

Tseber és Ruszin-Szendi Romulusz

A férfi valódi kilétét 2024-ben fedte fel a nyilvánosság számára Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a nemzetbiztonsági bizottság ülésén. Kocsis Máté elmondta, hogy Tsebert még 2024 őszén kiutasították Magyarországról. A magyar nemzetbiztonsági szervek hosszú ideje figyelték, és az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították. Tseber korábban ukrán–magyar kettős állampolgár volt, 2017-ben azonban lemondott a magyar állampolgárságáról, feltehetően ukrajnai politikai ambíciói miatt, jelenleg pedig Zelenszkij pártjának színeiben politizál.

A férfi ellen beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el, miután 2024-ben találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők (a magas rangú magyar katonai vezető feltehetően a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz lehetett) és külföldi befektetők között, fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között, továbbá fokozta Magyarországon kifejtett tevékenységét – írja a Magyar Nemzet.

Megfenyegette Orbán Viktort

Miután kilétét leleplezték, Tseber nyilvánosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt és a hatóságokat. Facebook-posztjában így fogalmazott: „Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém. Orbán Viktor.” Júliusi interjújában pedig azt mondta, hogy egyszer felelni fognak azok, akik őt ukrán hírszerzőként azonosították.

Tseber régóta épít a magyar ellenzékre

Tseber kapcsolatot épített nemcsak Magyar Péterrel, hanem más magyar ellenzéki szereplőkkel is, köztük Mesterházy Attilával, az MSZP volt elnökével. Mesterházyhoz úgy juthatott el, hogy 2020. december 10-én az ukrán vámosok nagy mennyiségű cigarettára bukkantak Legény Zsolt akkori MSZP-s politikus autójában. Tseber emellett több alkalommal fényképezkedett Karácsony Gergely főpolgármesterrel, a Momentum politikusaival, köztük Gelencsér Ferenc korábbi elnökkel, valamint Márki-Zay Péterrel, aki az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje volt a 2022-es országgyűlési választáson. A mostani hírek szerint a Tisza Párt került sorra nála, erősítve a kapcsolatot az ukrán érdekek és a magyar ellenzék között.

Kiemelt kép: Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: X.com)