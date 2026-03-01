Energiaellátási aggodalmak: legalább 150 tartályhajó akadt fenn a Közel-Kelet legfontosabb tengeri folyosóján

Legalább 150 tartályhajó, köztük nyersolaj- és cseppfolyósított földgázt szállító hajók horgonyoztak le a Hormuzi-szoroson túli nyílt öbölben, és további tucatnyi a szoros másik oldalán.

A Reuters hírügynökségnek a MarineTraffic hajózási nyomkövető platform adatai alapján készített felmérése szerint a tankerek elsősorban a főbb öböl menti olajtermelők, köztük Irak és Szaúd-Arábia, valamint az LNG-óriás Katar partjainál, nyílt vizeken torlódtak fel.

A világszerte szállított olaj mintegy 20 százaléka, többek között Szaúd-Arábiából, az Egyesült Arab Emírségekből, Irakból, Kuvaitból és Iránból, ezen a szoroson keresztül jut el a célállomásra.

Ehhez jön még a Katarból érkező nagy mennyiségű cseppfolyósított földgáz is.

Több tartályhajó-tulajdonos, nagy olajipari vállalat és kereskedelmi cég felfüggesztette a nyersolaj, üzemanyag és LNG (cseppfolyósított földgáz) szállítását a Hormuzi-szoroson keresztül a támadások után, Teherán pedig bejelentette, hogy lezárta a hajózást

– közölték kereskedelmi források szombaton.

Az amerikai haditengerészet által vezetett közös tengeri információs központ egy közleményben azonban úgy fogalmazott: „Jelenleg egyetlen elismert tengeri hatóság sem közölt nemzetközi szinten ilyen hivatalos felfüggesztést (a szoroson keresztüli forgalomról)”.

„A tengerészeknek számolniuk kell a fokozott tengeri jelenléttel, a megerősített erővédelmi intézkedésekkel, a potenciális VHF-hívásokkal, a szoroson kívüli horgonyzóhelyek közelében kialakuló torlódásokkal és a biztosítási piac volatilitásával” – tették hozzá.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)