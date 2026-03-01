Egy ember meghalt és sokan megsebesültek Tel-Avivban egy iráni rakéta becsapódásában – VIDEÓ

Egy ember meghalt és sokan megsebesültek Tel-Avivban egy Iránból indított rakéta becsapódásában – jelentette az izraeli mentőszolgálat szombaton késő este.

Több tucat ember közepesen vagy könnyebben, egy férfi pedig súlyosan megsebesült, és

egy negyven év körüli nő életét vesztette egy közvetlen rakétabecsapódásban Tel-Aviv belvárosában szombat éjjel.

Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint további három ember közepesen súlyos sérüléseket szenvedett, köztük egy 90 év körüli nő. Jelentős károk keletkeztek az épületekben és az autókban is a környéken.

BREAKING: One person has died and 20 more were wounded after an Iranian strike on Tel Aviv, Israeli media reports. pic.twitter.com/yN3bvw2cfk — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

Amikor két épületet közvetlen találat ért, tűz ütött ki, amelyet a katasztrófaelhárítók eloltottak – közölte a rendőrség tel-avivi körzetének parancsnoka. Az egyik épület egyes részei a támadás következtében leomlottak. Számos lakót mentettek ki a csapatok, és több utcában is jelentős a pusztítás.

