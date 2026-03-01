Dubaj nemzetközi repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett az iráni csapások következtében – VIDEÓ

A dubaji médiairoda annyit közölt, hogy a dubaji nemzetközi repülőtér egyik várója „kisebb károkat szenvedett egy incidens során, amelyet gyorsan sikerült elhárítani.”A repülőtéren négy ember sérült meg.
Később megerősítették, hogy
egy drón elfogásakor keletkezett törmelék kisebb tüzet okozott a Burdzs al-Arab külső homlokzatán.
Dubaj a Közel-Kelet legnagyobb turisztikai és kereskedelmi központja, repülőtere pedig a világ egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja.
A légitársaságok szombaton felfüggesztették a Közel-Keletre irányuló járataikat, beleértve a Dubajba tartó és onnan induló járatokat is.
A repülőgép-követő alkalmazások szerint a régió nagy részének légtere gyakorlatilag üres volt.
Az iráni megtorló csapások eddig legalább két ember halálát okozták az Egyesült Arab Emírségekben.
