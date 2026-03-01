Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Dubaj nemzetközi repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett az iráni csapások következtében – VIDEÓ

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.03.01. 08:12

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Dubaj nemzetközi repülőtere és a város jelképének számító Burdzs al-Arab szálloda is károkat szenvedett az iráni megtorló csapások következtében.

A dubaji médiairoda annyit közölt, hogy a dubaji nemzetközi repülőtér egyik várója „kisebb károkat szenvedett egy incidens során, amelyet gyorsan sikerült elhárítani.”A repülőtéren négy ember sérült meg.

Később megerősítették, hogy

egy drón elfogásakor keletkezett törmelék kisebb tüzet okozott a Burdzs al-Arab külső homlokzatán.

Tűz keletkezett a Dzsebel Ali kikötő egyik kikötőhelyén is szintén egy légi elfogás során keletkezett törmelék miatt.

Dubaj a Közel-Kelet legnagyobb turisztikai és kereskedelmi központja, repülőtere pedig a világ egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja.

A légitársaságok szombaton felfüggesztették a Közel-Keletre irányuló járataikat, beleértve a Dubajba tartó és onnan induló járatokat is.

A repülőgép-követő alkalmazások szerint a régió nagy részének légtere gyakorlatilag üres volt.

Az iráni megtorló csapások eddig legalább két ember halálát okozták az Egyesült Arab Emírségekben.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép forrása: X.com

dróntámadásizraeli–iráni háború Dubaj

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 