Dubaj nemzetközi repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett az iráni csapások következtében – VIDEÓ

Dubaj nemzetközi repülőtere és a város jelképének számító Burdzs al-Arab szálloda is károkat szenvedett az iráni megtorló csapások következtében.

A dubaji médiairoda annyit közölt, hogy a dubaji nemzetközi repülőtér egyik várója „kisebb károkat szenvedett egy incidens során, amelyet gyorsan sikerült elhárítani.”A repülőtéren négy ember sérült meg.

JUST IN: 🇦🇪🇮🇷 Major explosion at Dubai International Airport following Iranian strike. pic.twitter.com/6VPQ7Q7ts0 — BRICS News (@BRICSinfo) March 1, 2026

Később megerősítették, hogy

egy drón elfogásakor keletkezett törmelék kisebb tüzet okozott a Burdzs al-Arab külső homlokzatán.

Tűz keletkezett a Dzsebel Ali kikötő egyik kikötőhelyén is szintén egy légi elfogás során keletkezett törmelék miatt. ⚡️ Attack on Dubai: Explosions near Burj Khalifa An Iranian missile landed in a prestigious area on the artificial Palm Jumeirah island. The area is home to luxurious hotels popular with Russian tourists. One of them caught fire. pic.twitter.com/GPEGtiUE2O — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Dubaj a Közel-Kelet legnagyobb turisztikai és kereskedelmi központja, repülőtere pedig a világ egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja.

A légitársaságok szombaton felfüggesztették a Közel-Keletre irányuló járataikat, beleértve a Dubajba tartó és onnan induló járatokat is.

A repülőgép-követő alkalmazások szerint a régió nagy részének légtere gyakorlatilag üres volt.

🔴 THE SAFEST PLACE IN THE WORLD? It’s raining rockets over Palm Jumeirah, Dubai, UAE pic.twitter.com/Z8EaQZnfvj — Showbiz & News (@ShowbizAndNewz) February 28, 2026

Az iráni megtorló csapások eddig legalább két ember halálát okozták az Egyesült Arab Emírségekben.

A kiemelt kép forrása: X.com