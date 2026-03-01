Donald Trump telefonon konzultált az öbölbeli arab államok vezetőivel

Donald Trump amerikai elnök telefonon konzultált az öbölbeli arab államok vezetőivel – közölte a Fehér Ház szombaton.

Karoline Leavitt, az elnöki hivatal szóvivője bejelentette, hogy az elnök egyeztetett Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar vezetőivel, az Öböl Menti Együttműködési Tanács tagjaival.

Azt is elmondta, hogy Donald Trump a NATO-főtitkárát, Mark Ruttét is tájékoztatta.

A Fehér Ház szóvivője arról szintén beszámolt, hogy

Marco Rubio külügyminiszter törvényi kötelezettségének megfelelően a katonai akció megindítását megelőzően felhívta a Kongresszus meghatározott vezetőit a republikánus és demokrata oldalon, az úgynevezett „nyolcak csoportjának”(gang of eight) tagjait, hogy megossza velük a beavatkozásról szóló minősített információkat.

A nyolc vezető kongresszusi politikus közül a miniszter hetet ért el, akiket tájékoztatott az adminisztráció lépéseiről.

A Kongresszus tagjai szombaton egymás után reagáltak az iráni művelet hírére. A demokraták többsége élesen bírálta Donald Trump elnököt a katonai akció miatt, amelyet felhatalmazás nélküli háborús lépésnek minősítettek, míg a republikánusok többsége támogatásáról biztosította az elnök elhatározását az iráni iszlamista rezsim elleni művelet megindításáról, és indokoltnak nevezte az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából.

