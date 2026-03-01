Donald Trump: Irán új vezetése tárgyalni akar, és én beleegyeztem a tárgyalásba

Irán új vezetése tárgyalni akar – közölte Donald Trump amerikai elnök a The Atlantic című lapnak nyilatkozva vasárnap, és hozzátette, hogy ő ezt el is fogadta.

„Beszélni akarnak, és én beleegyeztem abba, hogy beszéljünk, így beszélni fogok velük. Korábban kellett volna ezt megtenniük. Hamarabb kellett volna megadniuk azt, ami nagyon praktikus és könnyű volt. Túl sokáig vártak” – húzta alá az amerikai elnök a floridai rezidenciáján adott interjúban.

Egy másik nyilatkozatban Donald Trump elégedettségét fejezte ki a katonai műveletek állásával.

„Gyorsan haladunk előre”

– fogalmazott a Fox News hírtelevíziónak.

