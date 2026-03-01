Donald Trump: A történelem leggonoszabb embere, az iráni rezsim vezetője, Ali Hamenei halott

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán hivatalosan is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője meghalt.

Az elnök Truth Social oldalán washingtoni idő szerint szombaton kora este közzétett bejegyzésében a „történelem leggonoszabb emberének nevezte az iráni vezetőt,” akinek halála igazságot szolgáltat Irán polgárainak, az amerikainak és mindenkinek, akinek halálát az ajatollah vezette iráni rezsim okozta.

Donald Trump bejegyzésében azt írta, hogy tudomása szerint

az iráni Iszlám Forradalmi Gárda, a katonaság, valamint a további biztonsági és rendőrségi erők sok egysége nem akar harcolni, hanem élni kíván a számára felajánlott büntetlenség lehetőségével. Megismételte korábbi szavait, amelyek szerint „most büntetlenséget élvezhetnek, később csak halál lehet a részük,” és arra sürgette az iráni biztonsági erők tagjait, hogy álljanak a „hazafiak pártjára.”„Ez egyedülálló óriási lehetőség az iráni emberek előtt, hogy visszavegyék országukat”

– hangoztatta.

(@realDonaldTrump– Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Feb 28 2026, 4:51 PM ET ) Khamenei, one of the most evil people in History, is dead. This is not only Justice for the people of Iran, but for all Great Americans, and those people from many Countries throughout the… pic.twitter.com/63emj9JEYZ — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) February 28, 2026

Donald Trump bejegyzése szerint Ali Hamenei kiiktatása az Egyesült Államok hírszerzésének és az Izraellel való hírszerzési együttműködésnek köszönhető. „Nem kerülhette el hírszerzésünket és magas fokú nyomkövető rendszereinket, és az Izraellel való szoros együttműködésnek köszönhetően nem tehetett semmit sem ő, sem a vele együtt megölt többi vezető” – fogalmazott az amerikai elnök, aki „vérszomjas gonosztevők bandájának” nevezte Irán eddigi vezetőit.

Az elnök ugyanakkor azt is világossá tette bejegyzésében, hogy az Irán elleni súlyos és célzott támadások megszakítás nélkül folytatódnak majd a jövő héten, illetve egészen addig, amíg nem sikerül elérni a célt, békét a Közel-Keleten és a világon.

Kiemelt kép: Donald Trump (Fotó:MTI/EPA/UPI pool/Bonnie Cash)