Az amerikai külügyminisztérium óvatosságra szólította fel az amerikaiakat világszerte, megemelt készültségbe helyezték az FBI-t

Az amerikai külügyminisztérium óvatosságra szólította fel a külföldön tartózkodó amerikaiakat szombaton az Irán ellen indított amerikai-izraeli légicsapásokat követően.

A külügyminisztérium különös körültekintést kért az Egyesült Államok Közel-Keleten tartózkodó állampolgáraitól. Arra hívta fel a figyelmet, hogy kövessék az adott országban működő amerikai külképviseletek által kiadott ajánlásokat.

A külügyminisztérium közleménye szerint a kialakult konfliktus miatt időszakos légtérzárak is előfordulhatnak.

Az Egyesült Államok területén szombaton megemelt készültségbe helyezték a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) terrorellenes és hírszerzési elhárítási egységeit.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter mint az FBI feletti felügyeletet gyakorló kormánytag közölte, hogy közvetlen kapcsolatban vannak a szövetségi hírszerzéssel és rendvédelmi partnerszervezetekkel is annak érdekében, hogy elhárítsanak minden potenciális fenyegetést az országon belül.

