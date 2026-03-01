Aranyérmet szerzett a pisztolyos Major Veronika a légfegyveres Eb-n

Major Veronika aranyérmet nyert a légpisztolyosok vasárnapi versenyében a 10 méteres sportlövő Európa-bajnokságon, az örményországi Jerevánban.

A 28 éves olimpiai bronzérmes magyar versenyző 238,8 körrel győzött, ezzel felnőtt karrierje során először diadalmaskodott világversenyen ötkarikás számban. A második helyen a szlovén Manja Slak végzett 238,2 körrel, míg harmadik lett a bolgár Antoaneta Kosztadinova 215 körrel.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a fináléban az első öt lövést követően a harmadik helyen, az újabb öt lövés után pedig már a második helyen állt Major Veronika, aki szlovén ellenfelével amolyan ki-ki mérkőzést vívott.

A 11. lövés után – amely 10,7 volt – az élre állt Győrik Csaba tanítványa. A szlovén azonban nem akart lemondani az aranyéremről, a 15. lövés után holtverseny volt kettejük között. A folytatásban ismét az élre állt és már megőrizte előnyét Major Veronika, akinek a fölényét mi sem jelzi jobban, minthogy 19. lövés után már 1,9 kör is volt az előnye. Az utolsó lövés előtt hatalmas izgalmak alakultak ki, hiszen Major Veronika négy tizeddel vezetett: 10,0-et lőtt, szlovén ellenfele 9,8-et, így a jereváni kontinensviadalon megszületett a magyar küldöttség második aranyérme.

„Életem egyik legnehezebb versenye volt a mostani jereváni. Nagyon büszke vagyok, hogy az alapverseny utolsó két sorozatában jól tudtam teljesíteni. Habár voltak hullámzó részei, összességében a döntőben stabilan, jól lőttem. Külön örülök annak, hogy tízessel fejeztem be a finálét, nekem ez fontos volt”

– nyilatkozta Major. Hozzátette, a döntőben inkább magával küzdött csak.

„Nagyon örülök, hogy sok év munkája beérett és most már elárulhatom: úgy jöttem Jerevánba, hogy Európa-bajnok leszek. Ami a csapatban elért első helyet illeti: a 2024-es győri Eb-n már bizonyítottuk, hogy ez egy nagyon erős együttes ebben a felállásban. Akkor aranyérmesek voltunk a hagyományos csapatversenyben és a trió számban is. Ez így már a harmadik csapatarany” – mondta a győztes, aki korábban juniorként volt Európa bajnok ebben a számban.

Major duplázott az Európa-bajnokság vasárnapi napján, korábban ugyanis a csapatversenyben is aranyérmes volt Fábián Sára Ráhel és Jákó Miriam társaságában.

Fábián Sára Ráhel elárulta, az egyéni eredménye után el volt keseredve, mert többre számított, de mindent megtett: „Örülök, hogy nagyon jól sikerült befejeznem, mert tudtam, hogy a csapatban számítani fog. Az is eszembe jutott, hogy milyen szoros szokott lenni, és most is két körrel vertük meg a második grúzokat. Még lesz az Eb-n vegyes csapat, szóló és trió versenyszám is. De az jó, hogy már az első versenynapon érmet nyertünk.”

Jákó Miriam kiemelte, az első négy sorozatra „nem volt büszke”, de az utolsó kettőben már az történt, amit szeretett volna. „Rájöttem, hogy mi volt a probléma. Örülök, hogy kitartottam, aminek meg is lett az eredménye, hiszen a csapat aranyérmes lett. Nagyon büszke vagyok a többiekre is, hogy ennyire küzdöttek a végén.”

