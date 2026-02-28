Ukrajnának tűzijátékkal és száz ágyúlövéssel kellene majd ünnepelnie Magyar Péter győzelmét – jelentette ki az ukrán elemző

Egy ukrán elemző arról beszélt, hogy Kijevben látványos ünneplést kellene szervezni, ha a magyarországi választásokon a Tisza Párt győzne.

Jurij Romanjuk, az „Ukrajna a NATO-ban” nevű szervezet vezetője úgy fogalmazott:

„Negyvenöt nap múlva, április 12-én, akár végleg elveszíthetjük Orbán kormányát – és akkor nagyon unalmas és szomorú lesz nélkülük. Másrészt viszont az ukrán vezetésnek a Bankova utcában egyedülálló lehetősége nyílna először feloldani a háború idején érvényes tűzijáték-tilalmat. Kijevben április 12-én este 9 órakor, amint az előzetes exit pollok Magyar Péter győzelmét mutatják a magyarországi választásokon, száz ágyúlövéssel kellene ünnepelni a fővárosban”

– fejtette ki Romanjuk.

A Magyar Nemzet szerint az elemző úgy véli, az ukránok azért szurkolnak a Tiszának, mert tudják, hogy egy új magyar kormánytól jelentős pénzügyi és katonai támogatást kaphatnának.

A lap felidézte: az ukrán megszólaló szerint egy esetleges kormányváltás új fejezetet nyithatna Ukrajna számára, és ezért tartanák indokoltnak a látványos ünneplést Kijevben.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Purger Tamás)