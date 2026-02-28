Újabb háború rázza meg a világot, de mindent megteszünk a magyarok biztonságáért – jelentettte be a honvédelmi miniszter

Újabb háború rázza meg a világot, de mindent megteszünk a magyarok biztonságáért – erről beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter Facebook-oldalán szombat este közzétett videóban.

„Újabb háború rázza meg a világot. Az Egyesült Államok és Izrael közös erővel Irán ellen (az iráni iszlamista rezsim ellen – a szerk.) intézett légicsapásokat, amelynek hatására Irán válaszcsapásokat gyakorolt a környező országokra. Eszkaláció várható. Komoly konfliktus van kialakulóban” – mondta a miniszter.

„Most ért véget a védelmi tanács, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével értékeltük a helyzetet és meghoztuk a szükséges intézkedéseinket. Ez a helyzet az ott élő magyarokra, a helyszínen szolgálatot teljesítő katonákra is, de az általános gazdasági helyzetre, energiaárakra is kifejezetten és komoly hatással van” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

„Kapcsolatban állunk a társzervekkel és mindent megteszünk a magyarok biztonsága érdekében külföldön és itthon. A békéhez erő kell folytatjuk a munkát!” – mondta a miniszter.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács ülésén 2026. február 28-án. A kormányfő mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, Pintér Sándor belügyminiszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Balról Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)