Szijjártó Péter: Az Izraelben és Iránban tartózkodó magyarok regisztráljanak konzuli védelemre!

Az elmúlt órákban Izrael csapásokat mért iráni (az iráni terrorista államra – a szerk.) célpontokra. Az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el, és minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgár haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre – közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebook-oldalára feltöltött bejegyzésben.

Szijjártó Péter azt írta: akik Izraelben tartózkodnak az alábbi vészhelyzeti számot hívhatják: +972585003928. Az Iránban tartózkodók a Külügyminisztérium központi call centerén tudnak segítséget kérni a 003680368036 számon – ismertette. Közölte azt is, hogy telefonon beszélt Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszterrel, aki tájékoztatást adott az elmúlt órák eseményeiről. Kapcsolódó tartalom Hadműveleteket indított az iráni iszlamista rezsim ellen Izrael és az Egyesült Államok: robbanások a perzsa állam területén, ballisztikus rakétatámadás érte Jeruzsálemet Az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen szombaton, a reggeli órákban. Irán ballisztikus rakétákkal támadja Izraelt. Kiemelt kép: Légicsapás füstje Teherán felett 2026. február 28-án, amelynek reggelén Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy Izrael megelőző csapást mért Iránra (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)