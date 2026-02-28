Szijjártó Péter: Az Izraelben és Iránban tartózkodó magyarok regisztráljanak konzuli védelemre!

Szijjártó Péter azt írta:
akik Izraelben tartózkodnak az alábbi vészhelyzeti számot hívhatják: +972585003928.
Az Iránban tartózkodók a Külügyminisztérium központi call centerén tudnak segítséget kérni a 003680368036 számon – ismertette. Közölte azt is, hogy telefonon beszélt Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszterrel, aki tájékoztatást adott az elmúlt órák eseményeiről.
Hadműveleteket indított az iráni iszlamista rezsim ellen Izrael és az Egyesült Államok: robbanások a perzsa állam területén, ballisztikus rakétatámadás érte Jeruzsálemet
Az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen szombaton, a reggeli órákban. Irán ballisztikus rakétákkal támadja Izraelt.
Kiemelt kép: Légicsapás füstje Teherán felett 2026. február 28-án, amelynek reggelén Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy Izrael megelőző csapást mért Iránra (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)