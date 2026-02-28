Műsorújság
Szijjártó Péter: Az Izraelben és Iránban tartózkodó magyarok regisztráljanak konzuli védelemre!

Forrás: MTI
2026.02.28. 11:37

Az elmúlt órákban Izrael csapásokat mért iráni (az iráni terrorista államra – a szerk.) célpontokra. Az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el, és minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgár haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre – közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebook-oldalára feltöltött bejegyzésben.

Szijjártó Péter azt írta:

akik Izraelben tartózkodnak az alábbi vészhelyzeti számot hívhatják: +972585003928.

Az Iránban tartózkodók a Külügyminisztérium központi call centerén tudnak segítséget kérni a 003680368036 számon – ismertette. Közölte azt is, hogy telefonon beszélt Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszterrel, aki tájékoztatást adott az elmúlt órák eseményeiről.

Kiemelt kép: Légicsapás füstje Teherán felett 2026. február 28-án, amelynek reggelén Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy Izrael megelőző csapást mért Iránra (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)

izraeli-iráni konfliktus Szijjártó Péter IránIzrael

