Számos légitársaság, köztük a Wizz Air is törölte járatait a közel-keleti térségben

Számos nemzetközi légitársaság törölte vagy felfüggesztette járatait a közel-keleti térségben az iráni iszlamista rezsim ellen szombaton indított amerikai és izraeli légicsapások miatt.

A német Lufthansa, a francia Air France, a holland KLM, a spanyol Iberia, továbbá számos amerikai, orosz és közel-keleti légitársaság közölte, hogy törölte vagy más repülőterekre irányította át egyebek között teheráni, tel-avivi, bejrúti és dubaji járatait.

A török légitársaság egyelőre csak szombatra jelentett be járattörléseket a térségben, az Egyesült Arab Emírségekben székelő Emirates pedig „zavarokat” jelentett be a régióban közlekedő járataival kapcsolatban. A Qatar Airways is ideiglenes törlésekről döntött.

A Wizzair bejelentette, hogy a jövő héten Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem indít repülőgépeket.

Az iraki, az iráni és az izraeli légteret lezárták a polgári közlekedés előtt. Az Egyesült Arab Emírségek „részleges és átmeneti” légtérzárat jelentett be, és hasonló lépést tett Szíria, Kuvait és Katar is. Doha a tengeri forgalom korlátozásáról is döntött.

A kiemel tkép illsuztráció. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)