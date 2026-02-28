Számos jel szerint végeztek Ali Hamenei iráni ajatollahhal – közölte az izraeli miniszterelnök

„Ma reggel meglepetésszerű csapást mértünk Hamenei házára Teherán központjában, és számos jel arra utal, hogy ez a zsarnok nincs többé” – mondta televíziós beszédében az izraeli miniszterelnök.
Eszkalálódott az iráni iszlamista rezsim elleni amerikai–izraeli támadás: eltalálták-e Ali Hámeneit?
Ahogyan arról korábban izraeli forrásokra hivatkozva a hirado.hu is beszámolt,
légicsapások célozták meg szombat reggel Iránban Ali Hámenei legfelsőbb vezetőt és Maszúd Peszeskján elnököt is.
Kapcsolódó tartalom
Egy izraeli tisztviselő szerint más magas rangú rezsim- és katonai parancsnokokat is célba vettek.
Korábban az iráni Tasnim hírügynökség arról számolt be, hogy Peszeskján „teljes egészségnek örvend”.
Kiemelt kép: Ali Hamenei (Fotó: MTI/EPA)