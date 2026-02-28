Sportsikerekről álmodott, rocklegendává vált – Pataky Attila útja a futópályától a színpadig

Nemrég több évtizedes pályafutása elismeréseként a Petőfi Zenei Díj rangos Életműdíját kapta meg Pataky Attila. Az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában az Edda Művek frontembere arról beszélt, mennyire sokat jelent számára ez a díj és hálás közönségének, rajongóinak, hogy most is a színpadra várják. Úgy érzi, vitalitásában jelentős szerepe van sportmúltjának, a futásnak, amely nélkül nem is válhatott volna azzá az előadóvá, akit ma ismerünk: kitartását köszönheti fiatalkori tapasztalatainak.
A Librettó vendégeként elárulta, a DVTK igazolt középtávfutója volt, az alapozó időszakban napi 20-25 kilométert is lefutottak, serdülő válogatott kerettagként komoly célokat dédelgetett. „Azt képzeltem, hogy ott állok a dobogó tetején, és édesanyám sír a boldogságtól” – idézte fel a rockzenész fiatalkori álmát, amely azonban szertefoszlott. Bár a vizsgálatok szerint veséi alapvetően rendben voltak, kiderült, hogy az egyik csupán 90 százalékos teljesítőképességű. Állapota miatt, bár fájdalmas volt, de lemondott az élsportolói karrierről. A sors azonban más utat is szánt neki, ami a zene lett, amely területen a sportból hozott fegyelmet és kitartást kamatoztatni tudta. „56 éves koromig minden egyes nap futottam, hóban, szélben, sárban. Sportolóként megtanultam, hogy nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség. Kitartás adott” – mondta, kiemelve, nemcsak pályája, hanem élete során is tudott támaszkodni erre.
„A kor nem érdem, csak állapot – rajtad múlik, mivel töltöd ki” – idézte édesanyja szavait Pataky Attila. E szavak igazságát támasztja alá az énekes azzal is, hogy csaknem 75 évesen óriáskoncertre készül, hogy meghálálja mindazok szeretetét, akik 1974 óta kísérik zenei útján.
A beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.
Fotó: MTVA/Csöndör Kinga