Sportsikerekről álmodott, rocklegendává vált – Pataky Attila útja a futópályától a színpadig

Bár Pataky Attilát a nagyközönség elsősorban zenészként ismeri – életműve elismeréseként nemrég a Petőfi Zenei Díj Életműdíját is átvehette –, első nagy szerelme mégsem a zene, hanem a sport volt: válogatott középtávfutóként indult, ám egy egészségügyi probléma miatt le kellett mondania élsportolói álmairól. Az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában vallotta be, sportmúltja egész életére hatással van.

Nemrég több évtizedes pályafutása elismeréseként a Petőfi Zenei Díj rangos Életműdíját kapta meg Pataky Attila. Az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában az Edda Művek frontembere arról beszélt, mennyire sokat jelent számára ez a díj és hálás közönségének, rajongóinak, hogy most is a színpadra várják. Úgy érzi, vitalitásában jelentős szerepe van sportmúltjának, a futásnak, amely nélkül nem is válhatott volna azzá az előadóvá, akit ma ismerünk: kitartását köszönheti fiatalkori tapasztalatainak.

A Librettó vendégeként elárulta, a DVTK igazolt középtávfutója volt, az alapozó időszakban napi 20-25 kilométert is lefutottak, serdülő válogatott kerettagként komoly célokat dédelgetett. „Azt képzeltem, hogy ott állok a dobogó tetején, és édesanyám sír a boldogságtól” – idézte fel a rockzenész fiatalkori álmát, amely azonban szertefoszlott. Bár a vizsgálatok szerint veséi alapvetően rendben voltak, kiderült, hogy az egyik csupán 90 százalékos teljesítőképességű. Állapota miatt, bár fájdalmas volt, de lemondott az élsportolói karrierről. A sors azonban más utat is szánt neki, ami a zene lett, amely területen a sportból hozott fegyelmet és kitartást kamatoztatni tudta. „56 éves koromig minden egyes nap futottam, hóban, szélben, sárban. Sportolóként megtanultam, hogy nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség. Kitartás adott” – mondta, kiemelve, nemcsak pályája, hanem élete során is tudott támaszkodni erre.

„A kor nem érdem, csak állapot – rajtad múlik, mivel töltöd ki” – idézte édesanyja szavait Pataky Attila. E szavak igazságát támasztja alá az énekes azzal is, hogy csaknem 75 évesen óriáskoncertre készül, hogy meghálálja mindazok szeretetét, akik 1974 óta kísérik zenei útján.

