Sokáig is tarthat az Irán elleni offenzíva, de két-három napon belül is le tudom zárni – jelentette ki Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök úgy nyilatkozott szombaton az Axios hírportálnak, hogy több kivezető út is van az Irán ellen indított offenzívából: sokáig is tarthat, de akár két-három napon belül is le lehet zárni.

„Az is lehet, hogy sokáig elhúzom, és átveszem az egészet, vagy lezárhatom két-három nap alatt, és mondhatom azt az irániaknak: pár év múlva találkozunk, amikor majd kezditek megint újraépíteni (a nukleáris és rakétaprogramokat)" – mondta Trump a floridai Mar-a-Lagóból adott telefonos exkluzív interjúban. Trump úgy fogalmazott: Irán közel jutott a megállapodáshoz (a nukleáris programjáról), de aztán a tárgyalásokon visszakoztak. „Abból lett számomra világos, hogy nem akarnak igazán megállapodni" – mondta. Az amerikai elnök szerint a szombaton indított csapások okozta károkból Iránnak több évig tart majd felépülni. Kiemelt kép: Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke(Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Bonnie Cash)