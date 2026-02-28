Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Sokáig is tarthat az Irán elleni offenzíva, de két-három napon belül is le tudom zárni – jelentette ki Donald Trump

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.28. 21:55

Szerző: hirado.hu
Donald Trump amerikai elnök úgy nyilatkozott szombaton az Axios hírportálnak, hogy több kivezető út is van az Irán ellen indított offenzívából: sokáig is tarthat, de akár két-három napon belül is le lehet zárni.

„Az is lehet, hogy sokáig elhúzom, és átveszem az egészet, vagy lezárhatom két-három nap alatt, és mondhatom azt az irániaknak: pár év múlva találkozunk, amikor majd kezditek megint újraépíteni (a nukleáris és rakétaprogramokat)”

– mondta Trump a floridai Mar-a-Lagóból adott telefonos exkluzív interjúban.

Trump úgy fogalmazott:

Irán közel jutott a megállapodáshoz (a nukleáris programjáról), de aztán a tárgyalásokon visszakoztak.

„Abból lett számomra világos, hogy nem akarnak igazán megállapodni” – mondta.

Az amerikai elnök szerint a szombaton indított csapások okozta károkból Iránnak több évig tart majd felépülni.

Kiemelt kép: Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke(Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Bonnie Cash)

izraeli–iráni háború Donald Trump Egyesült Államok

VilágPont Járai Judittal

