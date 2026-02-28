Sokáig is tarthat az Irán elleni offenzíva, de két-három napon belül is le tudom zárni – jelentette ki Donald Trump

„Az is lehet, hogy sokáig elhúzom, és átveszem az egészet, vagy lezárhatom két-három nap alatt, és mondhatom azt az irániaknak: pár év múlva találkozunk, amikor majd kezditek megint újraépíteni (a nukleáris és rakétaprogramokat)”
– mondta Trump a floridai Mar-a-Lagóból adott telefonos exkluzív interjúban.
Trump úgy fogalmazott:
Irán közel jutott a megállapodáshoz (a nukleáris programjáról), de aztán a tárgyalásokon visszakoztak.
„Abból lett számomra világos, hogy nem akarnak igazán megállapodni” – mondta.
Az amerikai elnök szerint a szombaton indított csapások okozta károkból Iránnak több évig tart majd felépülni.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke(Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Bonnie Cash)