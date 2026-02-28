Orbán Viktor: Egy fokozattal megemeltük a terrorfenyegetettség készültségi szintjét

Összeült a Védelmi Tanács, megemeltük a terrorfenyegetettség szintjét egy fokozattal – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombat este közzétett Facebook-videójában.

„Szombat délután összehívtam a Védelmi Tanács ülését, mert az iráni események hatást, közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére. Különös tekintettel az energiabiztonságunkra. A közel-keleti térségben magyar katonák teljesítenek szolgálatot. Őket nem érték el katonai csapások, ők jól vannak” – mondta a miniszterelnök.

A terrorcselekmények valószínűségének emelkedésével számolnunk kell egész Európában, ahogy ez legutóbb is történt – mondta. Különös tekintettel azokban az országokban, ahol jelentős számú migráns él. Magyarország sokkal jobb helyzetben van, de a terrorfenyegetettségi készültség szintjét ezzel együtt is megemeljük egy fokozattal – tette hozzá.

A konfliktus miatt a világpiacon jelentős energia-áremelést valószínűsítenek – mutatott rá. Ebben a helyzetben kulcsfontosságú, hogy letörjük Zelenszkij elnök Magyarországgal szemben bevezetett olajblokádját – jelentette ki. Az Ukrajnával szemben bevezetett válaszlépéseket ezért a következő hetekben is hatályban fogjuk tartani – mondta Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács ülésén 2026. február 28-án. A kormányfő mellett Pintér Sándor belügyminiszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Lantos Csaba energiaügyi miniszter (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)