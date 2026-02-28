Orbán Balázs: Zelenszkij nem riad vissza semmitől, ezért hazánk fontos energetikai létesítményeit katonák és rendőrök védik

A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte: „Tegnap beigazolódott, hogy a Barátság kőolajvezeték újranyitásának nincs műszaki akadálya; Zelenszkij elnök politikai okokból tartja vissza a kőolajszállításokat Magyarországtól és Szlovákiától; az ukránok nem akarják beengedni a kőolajvezeték műszaki állapotát feltáró független vizsgálóbizottságot sem Ukrajnába.”

A bejegyzésben határozott üzenetet fogalmazott meg az ukrán elnök felé is:

„Elég a zsarolásból! Követeljük, hogy Zelenszkij elnök azonnal nyissa meg az olajvezetéket! A magyar emberek nem fogják megfizetni az orosz–ukrán háború árát!”

Orbán Balázs szerint Magyarországnak fokozott óvatosságra van szüksége a jelenlegi helyzetben. Úgy fogalmazott:

„Magyarországnak most különösen elővigyázatosnak kell lennie. Az ukrán olajblokád és a korábbi Északi Áramlat német gázvezeték elleni támadás azt mutatja, hogy Zelenszkij elnök nem riad vissza semmitől.”

A politikus azt is közölte, hogy a kormány intézkedéseket tett a létfontosságú infrastruktúra védelmére:

„Ezért a tegnapi naptól hazánk fontos energetikai létesítményeit katonák és rendőrök védik.”

Bejegyzésében köszönetet mondott a szolgálatot teljesítőknek is: „Köszönjük a munkájukat! Kritikus helyzetben a magyar emberek számíthatnak a Magyar Honvédségre és a rendőrségre.”

A poszt végén arra kérte a nyilvánosságot, hogy álljanak ki Magyarország mellett: „Álljon ki Ön is az ukrán zsarolással szemben, Magyarország mellett! Töltse ki a nemzeti petíciót!”

Kiemelt kép: Orbán Balázs (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)