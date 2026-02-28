Nézőpont Intézet: A többség szerint Ukrajnának kell engednie az olajvitában

Egyértelmű többségben vannak azok, akik szerint nem Magyarországnak kellene engednie az Ukrajnával folytatott, a Barátság kőolajvezeték újraindításáról szóló vitában – derül ki a Nézőpont Intézet legújabb közvélemény-kutatásából. A Tisza Párt szavazói ugyanakkor megosztottak: harmaduk inkább az ukrán álláspontot támogatja.
Több mint egy hónapja nem indította újra az ukrán kormány azt a Barátság vezetéket, amely hazánk kőolajimportjának elsődleges ellátója.
A kormány a stratégiai tartalékok felszabadításával átmenetileg biztosítani tudta az ellátást, azonban
ha Ukrajna továbbra sem indítja újra a szállítást, hónapokon belül akár 1000 forintos benzinár is kialakulhat.
A vitában az Európai Unió vezetése Ukrajna mellett áll, a magyar közvélemény viszont a kutatás szerint a magyar kormány álláspontját támogatja – közölte a Nézőpont Intézet.
A felmérés alapján
a felnőtt lakosság 51 százaléka nem ért egyet azzal az állítással, hogy Magyarországnak kellene engednie az orosz olaj ügyében, és mindössze 20 százalék gondolja ennek ellenkezőjét.
A többségi vélemény minden demográfiai csoportban – nem, életkor, iskolai végzettség és lakóhely szerint is – megfigyelhető.
A politikai hovatartozás azonban jelentős különbségeket mutat.
A kormánypárti szavazók 77 százaléka Magyarországnak ad igazat, és csupán 9 százalékuk véli úgy, hogy engedni kellene Ukrajnának. Ezzel szemben a Magyar Péter vezette párt támogatói között a megkérdezettek 34 százaléka Ukrajna mellett áll,
míg 27 százalékuk szerint Magyarországnak nem szabad feladnia álláspontját.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)