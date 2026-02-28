Nézőpont Intézet: A többség szerint Ukrajnának kell engednie az olajvitában

Egyértelmű többségben vannak azok, akik szerint nem Magyarországnak kellene engednie az Ukrajnával folytatott, a Barátság kőolajvezeték újraindításáról szóló vitában – derül ki a Nézőpont Intézet legújabb közvélemény-kutatásából. A Tisza Párt szavazói ugyanakkor megosztottak: harmaduk inkább az ukrán álláspontot támogatja.

Több mint egy hónapja nem indította újra az ukrán kormány azt a Barátság vezetéket, amely hazánk kőolajimportjának elsődleges ellátója.

A kormány a stratégiai tartalékok felszabadításával átmenetileg biztosítani tudta az ellátást, azonban

ha Ukrajna továbbra sem indítja újra a szállítást, hónapokon belül akár 1000 forintos benzinár is kialakulhat.

A vitában az Európai Unió vezetése Ukrajna mellett áll, a magyar közvélemény viszont a kutatás szerint a magyar kormány álláspontját támogatja – közölte a Nézőpont Intézet.