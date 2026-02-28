Nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mond az olajpiacról – figyelmeztetett Sárközy Miklós iranista szakértő

Az iráni konfliktus megemelheti az olaj világpiaci árát, nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mond – erre figyelmeztetett Sárközy Miklós iranista, a Károli Gáspár Református Egyetem docense az M1-en szombat este.

Izrael és az Egyesült Államok csapást mért Iránra

A szakértő elmondta: mintegy 500 célpontot támadtak Iránban, ez Izrael történetének legnagyobb légi támadása. Az iráni védelmi miniszter, a védelmi tanács, forradalmi gárda parancsnoka és 4 további vezető meghalt, ám a legfelsőbb vezetőkről nincsenek ilyen hírek.

A legfőbb vezető mozgatja a szálakat. A rezidenciáját lebombázták, valószínűleg egy védett bunkerben tartózkodik.

Ha meghal, szakértő testület dönt az utódjáról. Több alelnök is van – magyarázta.

Netanjahu és Donald Trump is Irán lakosságát biztatta, hogy lázadjanak fel. A szabadságra apellálva most könnyebb hatást elérni. Hosszabb konfliktus esetén azonban a félelem, a hazafias érzelmek erősödhetnek – figyelmeztetett. Az eszkaláció megtörtént, a helyzet rendkívül súlyos, sokország érintett – tette hozzá.

Ez a konfliktus akadályozza az üzleti életet. Nem tudni, Irán meddig képes folytatni a harcot, de mindez megemelheti az olaj világpiaci árát. A Hormuzi-szoros lezárásával új útvonalakra lesz szükség.

Nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mondott. A kőkemény valóság jön szembe. Kiszámíthatatlanok a következmények

– fejtette ki Sárközy Miklós, a térség szakértője.

Kiemelt kép: Az orosz kőolajat szállító Barátság csővezeték egyik fogadóállomása (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)