„Mindig hálás leszek az útért, amit közösen bejártunk” – Risztov Éva elköszönt a Nemzeti Sportrádiótól

A Nemzeti Sportrádió Sportreggel című műsorának február 27-i adásában búcsúztak el kollégái a rádió műsorvezetőjétől, Risztov Éva olimpiai bajnok úszótól, aki az elmúlt időszakban a csatorna reggeli sávjának meghatározó hangja volt.

Risztov Éva március 2-től új kihívásban folytatja pályafutását: Bochkor Gábor reggeli műsorának stábjához csatlakozik műsorvezetőként. A Sportreggel februári utolsó adásában a szerkesztőség és a műsorvezető-társak közösen idézték fel Risztov Éva sportolói és sportrádiós pályafutásának legemlékezetesebb pillanatait, szakmai útját és azt az elkötelezett, hiteles jelenlétet, amellyel hozzájárult a reggeli műsor sikeréhez.

Risztov Éva a Nemzeti Sportrádió indulása óta köszöntötte reggel a hallgatókat, ezzel kapcsolatban Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője úgy fogalmazott: „Akkora léptékű fejlesztés történt a magyar sportban, hogy már szinte muszáj volt, hogy a sportmédia is felnőjön ehhez, emiatt szerettünk volna újabb felületet adni. (…) Amikor sikerült megnyernünk Risztov Évát, és elkezdtünk együtt dolgozni, számunkra egyértelművé vált, hogy azt az alaposságot és alázatot, amivel minden adásra felkészültél, az úszósportból hozod. Ez a fajta bajnok-attitűd nagyon kellett, te voltál az, aki valóban egy pillanatra sem adta fel.”

Szöllősi György mellett további munkatársak, Csisztu Zsuzsa, Kemény Dénes, Ballai Attila és Bikfalvi Tamás is felidézett néhány meghatározó pillanatot Risztov Éva sportrádiós pályafutásából, majd mindannyian egy-egy gondolattal búcsúztak a műsorvezetőtől. „Akármit csinálsz az életben, azt vagy profi módon csináld, vagy sehogy” – hangzott el Kemény Dénestől. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabda-edző mellett Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Vajda János: Gyermekleányok emlékkönyvébe című versének első négy sorával búcsúzott a Sportreggel műsorvezetőjétől.

„Szeretném megköszönni az MTVA-nak, a portásnak, aki minden reggel köszönt a parkolóban, akik rám mosolyogtak minden nap. (…) A magyar úszósportnak köszönhetem azt, amivé lettem. Itt olyan emberekkel beszélgethettem, akiktől nap mint nap tanulhattam. Köszönöm a kollégáknak, a vezetőségnek, Zsuzsinak, hogy megismerhettem, mert csodálatos kolléga, elképesztő sokat tanultam tőle, köszönöm, hogy szántál rám időt. Szeretném megköszönni a hallgatóknak, hogy itt voltak velem és külön köszönöm Bikfalvi Tominak, mert ha ő nem fogja a kezem, akkor most nem lennék itt. Sosem fogom elfelejteni Szöllősi Gyurinak sem, hogyha nem indítja el a Nemzeti Sportrádiót, akkor nem mondhatnám el, hogy jövő héten Magyarország egyik legnépszerűbb rádióműsorában dolgozhatok, ami a civil pályámban egy óriási mérföldkő és élmény egyben. Mindig hálás leszek az útért, amit közösen bejártunk” – zárta az adást meghatódva Risztov Éva.

Március 2-től a Sportreggel adásait a magyar sport sikeres és népszerű alakjai vendégműsorvezetőként színesítik. Elsőként Kovács Péter, 323-szoros válogatott, világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó érkezik a stúdióba, akit megválasztottak a XX. század, majd minden idők legjobb magyar férfi kézilabdázójává.

A Nemzeti Sportrádió ezúton is megköszöni Risztov Éva eddigi munkáját, amellyel jelentősen hozzájárult a csatorna szakmai színvonalához és hallgatottságához, és sok sikert kíván számára új feladataihoz.

Risztov Évával még találkozhatnak a közmédia nézői, február 28-án a Duna Worldön Csisztu Zsuzsa Profil című, 13:25-től látható műsorában, valamint március 1-jén 12:45-től az M4 Sport Bajnokok című magazinműsorában, ahol a műsor házigazdájával, Petrovics-Mérei Andreával beszélget.

Sportreggel – minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga