Mexikóba érkezett a labdarúgó–világbajnokság trófeája

Megérkezett Mexikóba a labdarúgó-világbajnokság győztesének járó trófea, amelyet nagy ünnepség közepette magas rangú állami küldöttség fogadott Juan Ramón de la Fuente külügyminiszter vezetésével a főváros Felipe Ángeles Nemzetközi Repülőterén.

A ceremóniáról a közép-amerikai ország külügyminisztériuma adott hírt az X közösségi médiaoldalán. A közlemény szerint a trófea körútra indul Mexikóban, amely a nyáron az Egyesült Államokkal és Kanadával együtt ad majd otthont a tornának.

„Mexikó készen áll arra, hogy rendezett, biztonságos és tiszteletteljes módon fogadja a vendégeket a világ minden tájáról. Mexikó egy intézmények által kormányzott ország, amely a jogállamiság szerint él, és amely Claudia Sheinbaum elnök vezetésével napról napra erősödik”

– idézte a külügyminisztert a közlemény.

Az állásfoglalás azt követően jelent meg, hogy Mexikóban legalább 74 ember vesztette életét Nemesio Oseguera Cervantes, a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) vezetője elleni műveletet követelő erőszakhullámban.

A történtek nyomán a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) szükségesnek látta leszögezni: a FIFA bizalma töretlen Mexikó iránt.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino csütörtökön beszélt Claudia Sheinbaummal, akinek elmondta, hogy továbbra is teljes mértékben bíznak az országban, és abban, hogy az összes tervezett mérkőzést megrendezhetik ott.

Mexikóban 13 vb-meccsre kerül sor, ezek közül négyre a Jalisco államban lévő Guadalajarában, a CJNG kartell központjában. Infantino a héten kijelentette: meg van győződve, hogy „minden a lehető legjobban, zökkenőmentesen zajlik majd”.

Kiemelt kép: A labdarúgó vb trófeája (Fotó: m4sport.hu)