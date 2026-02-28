Még az ünnepeket is legtöbbször munkával tölti Szolnoki Tibor

Élő adásban köszöntötték születésnapja alkalmából a Jászai Mari-díjas színművészt a Duna Családi kör című műsorában. A beszélgetésben az ünnepelt mesélt életfilozófiájáról, házasságáról és arról, miért jelent számára minden fellépés valódi ünnepet.

„A születésnapokon az ember számot ad: milyen kihívások voltak, hogyan felelt meg azoknak és mi a jövő” – kezdte Szolnoki Tibor, hangsúlyozva, hogy mivel nem nosztalgikus alkat, ezért mindig előre tekint: „hátra csak azért nézek, hogy a kellő tanulságot levonjam belőle.”

Megosztotta, családi életükben az ünnepek inkább csak másodlagosak voltak, ám feleségével, Zsadon Andrea Jászai Mari-díjas színművésszel odafigyelnek arra, hogy ha csúsztatva is, de megemlékezzenek a fontos dátumokról. „Nem emlékszem arra, hogy lett volna olyan ünnep az elmúlt évtizedekben, karácsonyi időszak, születésnap vagy évforduló, amikor nem játszottam. De nincs emiatt hiányérzetem, hiszen színpadon lenni mindig ünnep.”

Mint mondta, már negyven éve dolgoznak együtt feleségével különböző produkciókban, de olyankor szigorúan szakmai közöttük a kapcsolat. „A színpadon ő a partnerem. Már a fellépés előtti napon elkezdünk fejben felkészülni a másnapra, ilyenkor kevesebbet beszélgetünk. Muszáj a kettőt elkülöníteni” – hangsúlyozta Szolnoki Tibor, aki ma már elsősorban nem a szórakoztatás, hanem az értékátadás céljával áll színpadra. Jelenleg 40 fohász a békéért címmel egy koncertszínházi előadáson dolgoznak, a színjátszás és a hazai vallásos könnyűzene ötvözésével, a Zsadon Művészeti Tanoda gyermekszereplőinek bevonásával. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

