Mandiner: A saját tábora is egyértelműbb állásfoglalást vár Magyar Pétertől az ukrán olajblokád ügyében

A Mandiner beszámolója szerint számos kritikus komment jelent meg Magyar Péter közösségi oldalán, miután sok követője hiányolta az állásfoglalását az Ukrajnával kapcsolatos feszültségek és az olajszállítás körüli vita kapcsán. A portál azt írja: még a saját tábora is egyértelműbb megszólalást vár a Tisza Párt elnökétől.

A Mandiner szerint többen azt kérdezték, miért nem reagál a kialakult helyzetre, miközben szerintük Magyarországot nyomásgyakorlás éri az olajszállítás leállítása miatt.

A hozzászólók egy része arra hívta fel a figyelmet, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök is csatlakozott Orbán Viktor álláspontjához, és közös vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték, ezért szerintük már nem lehet azzal érvelni, hogy a magyar kormány csupán riogat a választások előtt.

A lap felidézte: Ukrajna január 27. óta nem szállít kőolajat a Barátság vezetéken, ami miatt Magyarország és Szlovákia nem jut hozzá az orosz kőolajhoz. A beszámoló szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az oroszok által okozott károkkal magyarázta a helyzetet, míg a magyar és a szlovák kormány politikai okokat feltételez.

A portál szerint több kommentelő is felszólította Magyar Pétert, hogy foglaljon egyértelműen állást az ügyben, és sokan az energiabiztonságot alapvető nemzeti érdeknek nevezték.

Az egyik hozzászóló így fogalmazott:

„Ha az ukrán vezetés zsarolja az országot a kőolajszállítás leállításával, azt te csendben, szó nélkül tűröd. Vajon kinek az érdekeit képviseled valójában, ha a szomszéd ország nyílt zsarolása esetén meg sem mersz mukkanni a magyar állampolgárok védelmében?”

A Mandiner szerint a hozzászólások azt mutatják, hogy még a Tisza Párt elkötelezett szavazói közül is többen határozottabb kiállást várnak az ügyben, hangsúlyozva: szerintük nem pártpolitikai kérdésről, hanem Magyarország energiabiztonságáról van szó.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: X.com)