Mandiner: A saját tábora is egyértelműbb állásfoglalást vár Magyar Pétertől az ukrán olajblokád ügyében

A Mandiner szerint többen azt kérdezték, miért nem reagál a kialakult helyzetre, miközben szerintük Magyarországot nyomásgyakorlás éri az olajszállítás leállítása miatt.
A hozzászólók egy része arra hívta fel a figyelmet, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök is csatlakozott Orbán Viktor álláspontjához, és közös vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték, ezért szerintük már nem lehet azzal érvelni, hogy a magyar kormány csupán riogat a választások előtt.
A lap felidézte: Ukrajna január 27. óta nem szállít kőolajat a Barátság vezetéken, ami miatt Magyarország és Szlovákia nem jut hozzá az orosz kőolajhoz. A beszámoló szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az oroszok által okozott károkkal magyarázta a helyzetet, míg a magyar és a szlovák kormány politikai okokat feltételez.
A portál szerint több kommentelő is felszólította Magyar Pétert, hogy foglaljon egyértelműen állást az ügyben, és sokan az energiabiztonságot alapvető nemzeti érdeknek nevezték.
Az egyik hozzászóló így fogalmazott:
„Ha az ukrán vezetés zsarolja az országot a kőolajszállítás leállításával, azt te csendben, szó nélkül tűröd. Vajon kinek az érdekeit képviseled valójában, ha a szomszéd ország nyílt zsarolása esetén meg sem mersz mukkanni a magyar állampolgárok védelmében?”
A Mandiner szerint a hozzászólások azt mutatják, hogy még a Tisza Párt elkötelezett szavazói közül is többen határozottabb kiállást várnak az ügyben, hangsúlyozva: szerintük nem pártpolitikai kérdésről, hanem Magyarország energiabiztonságáról van szó.
