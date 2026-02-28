Magyarország ellenáll Zelenszkij zsarolásának – jelentette ki Orbán Viktor Százhalombattán, az ország egyetlen olajfinomítójánál, amit katonák őriznek péntek óta

A videóban a kormányfő elmondta, hogy Százhalombatta ad otthont Magyarország egyetlen, valamint a régió egyik legnagyobb kőolaj-finomítójának, ahol a hazai üzemanyag-ellátás szempontjából kulcsfontosságú benzin és dízel készül.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök visszautasította a magyar és a szlovák kormány közös rendezési javaslatát, ezért a finomítóban továbbra is Magyarország stratégiai készleteit használják fel.
A miniszterelnök szerint az „ukrán olajblokád” miatt a kormány megerősítette az energetikai infrastruktúra védelmét.
„Ezért a mai naptól ezt a finomítót és az ország többi fontos energetikai létesítményét is katonák és rendőrök közösen védik”
– fogalmazott a videóban, megköszönve a szolgálatot teljesítők munkáját.
Hangsúlyozta, hogy kritikus helyzetben a magyar emberek számíthatnak a honvédségre és a rendőrségre, valamint kijelentette: Magyarország ellenáll az ukrán nyomásgyakorlásnak, és továbbra is követeli, hogy a Barátság kőolajvezetéken induljon újra az olajszállítás.
A kormányfő közölte: Magyarország nem enged az álláspontjából az energiaellátás biztonságának megőrzése érdekében.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)