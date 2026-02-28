Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken.

A politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek – közölte a Mandiner.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

– fogalmazott.

Magyar Péter szerint a kormány feladata lett volna az energiaellátás diverzifikálása az elmúlt években.

„Önök vannak 16 éve kormányon, az önök feladata lett volna, hogy diverzifikálják az energiaellátást, hogy az összes szomszédos országgal kiépítsék a vezetékrendszert, meglegyenek a nemzetközi szerződések, hogyha egy európai konfliktus van, ne adj Isten, háború, akkor máshonnan is be lehessen szerezni olcsón a kőolajat és a gázt. De valamiért nem ez volt a cél, nem ez volt az érdek, hanem hogy egy helyről függjünk.”

Hozzátette, hogy szerinte több beszerzési forrás biztosítaná az ellátás biztonságát, amit egy példával is szemléltetett.

„És elmagyarázom önnek, uram, ha még itt van és hall, narancsos példával, hátha úgy érti: ha van egy zöldséges, aki narancsot szeretne beszerezni olcsón, akkor jobb, ha három beszerzési forrása is van legalább, nem egy. Mondjuk, ha nem csak az oroszoktól tudja a narancsot beszerezni. Mer’ az azt jelenti, hogyha van egy geopolitikai konfliktus, háború, akkor biztosan be tudja szerezni, ha három irányból vannak lehetőségei. Sőt, uram, akkor olcsóbban tud még beszerezni… olcsóbban is fogja tudni beszerezni a narancsot. Mert, ha egy kereskedőtől szerzi be, ha csak Vlagyimir Putyintól tudja, akkor az annyit kér, amennyit akar érte. Még akkor is, ha fonnyadt a narancs, ha penészes.”

Majd így folytatta:

„Ha három helyről tudja beszerezni, akkor olcsóbban fogja tudni beszerezni, mert meg tudja versenyeztetni a narancskereskedőket.”

A politikus összegzésként kijelentette:

„Úgyhogy ez a válaszom, a rendkívül bölcs, egyébként nagyon bugyuta kérdésére. Tizenhat éve volt ennek a kormánynak, hogy kiépítse az energiaellátást minden irányból, és hogy a lehető legolcsóbban és a lehető legbiztonságosabban beszerezze a magyaroknak a kőolajat és a földgázt.”

A beszédben szóba került az ukrán elnök is.

„És, ha már kérdezett Volodimir Zelenszkijről: én soha nem találkoztam vele, lehet, hogy nem is fogok. Az ön főnöke elég sokszor találkozott vele.”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta:

„Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nemcsak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Hozzátette, hogy ilyen esetben a szövetségesekhez is fordulni kell.

„És akkor (…) a szövetségesekhez kell fordulni, nem véletlenül vagyunk a NATO-nak a tagjai.”

Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: X.com)