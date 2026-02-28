Magyar Nemzet: A Tisza belső mérése szerint nincs protest hangulat vidéken, a helyi jelöltek dönthetik el a választást

A Magyar Nemzet értesülései szerint a Tisza Párt belső felmérései nem igazolták vissza a párt várakozásait: a választókerületek többségében nincs protesthangulat, így a kettős listás szavazásként emlegetett stratégia kifulladni látszik. A kutatások alapján az áprilisi választáson ismét az egyéni jelöltek ismertsége és hitelessége válhat a legfontosabb tényezővé.

A Magyar Nemzet informátorára hivatkozva azt írta: a kettős listás koncepció nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mivel a választói hangulat a körzetek többségében nem mutat rendszerellenes elmozdulást.

„A választókerületek többségében nincs protest hangulat”

– jelentette ki a forrás, hozzátéve, hogy bár egyes nagyvárosokban kritikusabb a közhangulat, országosan nem alakult ki a stratégia sikeréhez szükséges politikai légkör.

A belső mérések szerint a bizonytalan szavazók jelentős része nem rendszerellenes indíttatásból készül voksolni, hanem hiteles helyi szereplőket keres.

„A bizonytalan szavazók jelentős része nem rendszerellenes motivációból akar szavazni, inkább hiteles helyi szereplőket keresnek. Így pedig felértékelődik az egyéni jelöltek szerepe”

– emelte ki az informátor.

A forrás arról is beszélt, hogy több mint két tucat körzetben csökkent a párt egyéni jelöltjeinek támogatottsága, és komoly problémát jelent a helyben ismert jelöltek hiánya.

„Az adataink szerint az egyik legnagyobb kihívás, hogy nincsenek helyben ismert jelöltjeink” – fogalmazott, hozzátéve:

„a Tisza Párt jelöltjei egyik körzetben sem ismertek az apolitikus választók számára.”

A Magyar Nemzet úgy tudja, számos korábban kedvezőnek tartott választókerület mára billegővé vált. Egy, a párt elnökségével együtt dolgozó informátor szerint nyáron még több helyen előnyt mértek.

„Volt, ahol öt-hat százalékpontos előnyt mértünk, és akadt olyan körzet is, ahol ennél is nagyobbat. Most ezek az előnyök gyakorlatilag eltűntek”

– mondta.

Az értesülések szerint több dunántúli, agglomerációs és kelet-magyarországi körzetben is kiélezetté vált a verseny, miközben a kormánypártok mozgósítása erősödött.

„Most minden erőforrást ezekre a körzetekre kell koncentrálni. Nincs már biztos terep” – tette hozzá a forrás.

A lap arról is beszámolt, hogy a párton belül téma a visszaesés mértéke, miközben Magyar Péter továbbra sem kíván változtatni kommunikációs stratégiáján. A beszámoló szerint egy belső eligazításon pesszimista hangulat uralkodott, és felkészítették a jelölteket arra, hogy az egyéni körzetek többségében vereség is bekövetkezhet.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Forrás: X.com)