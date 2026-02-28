Lezuhant a pénszállító repülőgép, a bankjegyekre vadászó tömeget vízágyúval oszlatták

Lezuhant pénteken a bolíviai légierő egyik teherszállító repülőgépe a dél-amerikai ország nyugati részén lévő el Alto repülőteréhez közel, legkevesebb 20-an meghaltak, többen megsérültek – közölte a bolíviai védelmi miniszter.

Marcelo Salina elmondta, hogy a C–130 Hercules típusú, frissen nyomtatott pénzt szállító gép Santa Cruz felől indult, azonban lecsúszott a kifutópályáról és egy autópálya melletti mezőn csapódott be, súlyosan megrongálva több járművet is.

A tűzoltók a lángokat eloltották, de Pavel Tovar országos tűzoltóparancsnok közlése szerint több gépjármű teljesen összeroncsolódott, és a romok alatt további holttestek lehetnek.

Tovar kiemelte: a mentést nehezíti az a több száz ember, aki azonnal megjelent a szerencsétlenség helyszínén, hogy összeszedhesse a repülőgépből kihullott papírpénzt.

🇧🇴 | El avión militar que se estrelló en El Alto, Bolivia, transportaba dinero. En el lugar se observa como los pobladores intentan levantar los billetes mientras los militares y bomberos intentan alejarlos de la zona del accidente. Reportan la menos 5 muertos. pic.twitter.com/iD34nMqewd — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 28, 2026

A hatóságok a sokaságot – a közösségi médiában is megjelent felvételek tanúsága szerint – könnygázzal és vízágyúval igyekeztek feloszlatni, többeket pedig őrizetbe vettek.

A tragédia ügyében vizsgálat indult.

