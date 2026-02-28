Lezárják a Hormuzi-szorost, ahol a világ olajkereskedelmének ötöde zajlik

Az iráni Forradalmi Gárdával kapcsolatban álló hírügynökség jelentése szerint lezárják azt a Hormuzi-szorost, melyen a világ olaj- és gáztermelésének körülbelül egyötöde halad át. A hajókat már figyelmeztették, hogy nem haladhatnak át a szoroson.

A BBC az iráni konfliktusról tudósító frissülő hírfolyamában az iráni Tasnim hírügynökségre hivatkozva írta meg, hogy lezárják az Irán déli részén, a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl között található stratégiai Hormuzi-szorost.

Aziráni Forradalmi Gárdával (IRGC) kapcsolatban álló médium meg nem nevzett forrásokra hivatkozva állította, hogy a hajókat már figyelmeztették, hogy nem haladhatnak át a szoroson.

Az Egyesült Királyság Tengerészeti Kereskedelmi Műveleti Szolgálata (UKMTO) azt is közölte, hogy több külső jelentést is kaptak arról, hogy a hajókat a nyugati Perzsa-öblöt keleten az Ománi-öböllel, majd tovább az Arab-tengerrel és az Indiai-óceánnal összekötő tengerszoros lezárásáról figyelmeztették.

A szorost a világ egyik legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalának és az olajtranzit kulcsfontosságú csomópontjának tartják, ezen halad át a világ olaj- és gáztermelésének körülbelül egyötöde

– írta weboldalán a BBC.

Mint arról szombat reggel óta a hirado.hu is folyamatosan beszámolt, az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított az iráni iszlamista rezsim ellen, Izrael szintén „megelőző” csapást mért a terrorista államra, Irán pedig ballisztikus rakétákkal vett célba izraeli célpontokat.

A Világgazdaság beszámolója szerint jelentősen emelkedett a kőolaj ára, miután Izrael és az Egyesült Államok támadást indított az iráni terrorista állam ellen. A piaci reakció gyors volt: a Brent típusú nyersolaj ára néhány óra alatt 10–13 százalékkal ugrott meg.

Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Esztergomban egyebek között arról beszélt, hogy amikor a világban mindenütt az a veszély fenyeget, hogy nő az energia ára, kétszeres bűn, hogy Magyarországot elzárták az olcsó kőolajtól. A kormányfő ezzel világos üzenetet küldött az ukránoknak, akik annak ellenére sem hajlandóak újranyitni az ellátást biztosító Barátság kőolajvezetéket, hogy semmilyen technikai akadálya nincs annak, hogy ezen a vezetéken olaj érkezzen Magyarországra, nyilvánvaló, hogy itt valami más van a háttérben.

Kiemelt kép: Nemrégiben az Iráni Forradalmi Gárda a Hormuzi-szorosnál tartott hadgyakorlatot (Fotó: MTI)