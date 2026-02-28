Kigyulladt egy elektromos roller Szombathelyen: jelentős anyagi kár keletkezett

Az elektromos roller egy fából készült kiülő alatt volt, amikor ismeretlen okból kigyulladt. A hirtelen felcsapó lángok átterjedtek a fa szerkezetre, a nagy hőhatás pedig a szomszédos többlakásos társasház oldalán és a nyílászárókban is jelentős károkat okozott. Egy kültéri medence fedése is megolvadt a tűz hatására.
A szombathelyi tűzoltók gyorsan a helyszínre értek és megfékezték a lángokat.
A mentők egy férfit megvizsgáltak, aki a tűz keletkezésekor az egyik lakásban tartózkodott. A rendőrök egy kutyát is kihoztak az épületből, aki ijedtségen kívül nem szenvedett sérülést. Szerencsére emberi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős.
A helyszínen készült képeket a VAOL oldalán lehet megtekinteni.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)