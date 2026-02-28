Kigyulladt egy elektromos roller Szombathelyen: jelentős anyagi kár keletkezett

Hatalmas tűz ütött ki pénteken Szombathelyen, az Öntő utcában, amikor egy elektromos roller lángra kapott. A helyszínre a szombathelyi tűzoltók, a rendőrök és a mentők is kiérkeztek, a VAOL oldalán pedig a tűzoltás közben készült képeket is megtekinthetik az érdeklődők.

Az elektromos roller egy fából készült kiülő alatt volt, amikor ismeretlen okból kigyulladt. A hirtelen felcsapó lángok átterjedtek a fa szerkezetre, a nagy hőhatás pedig a szomszédos többlakásos társasház oldalán és a nyílászárókban is jelentős károkat okozott. Egy kültéri medence fedése is megolvadt a tűz hatására.

A szombathelyi tűzoltók gyorsan a helyszínre értek és megfékezték a lángokat.

A mentők egy férfit megvizsgáltak, aki a tűz keletkezésekor az egyik lakásban tartózkodott. A rendőrök egy kutyát is kihoztak az épületből, aki ijedtségen kívül nem szenvedett sérülést. Szerencsére emberi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős.

A helyszínen készült képeket a VAOL oldalán lehet megtekinteni.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)